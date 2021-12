Stellshagen

Der berühmte deutsche Sannyasin Jörg Andrees Elten hatte bereits ein bewegtes Leben als Reporter in Afrika und im Nahen Osten und als Bhagwan Jünger im indischen Ashram hinter sich und in Stellshagen seine letzte Wirkungsstätte gefunden, als eines Tages eine Maklerin auftauchte und das verträumte Gelände in der Dorfmitte in mehrere Grundstücke aufgeteilt werden sollte. „Das beunruhigte Jörg Andrees sehr“, berichtet die Hamburger Journalistin Gabriele Heise, „mein Freund hatte große Sorge, es könne dort etwas entstehen, was dem Geist der Dorfgemeinschaft widersprechen würde“. Heise hatte etwas Geld geerbt und kaufte das Grundstück, ihrem Freund zuliebe, und ohne seinerzeit zu wissen, was dorthin passen würde. Es folgten einige Jahre des Überlegens und Planens, eine Zukunftswerkstatt wurde abgehalten. „Am Ende haben wir uns für ein genossenschaftliches Wohnprojekt entschieden“, erläutert Heise. Darin liege schon von der wirtschaftlichen Struktur her etwas Gemeinschaftliches, das hätte dem 2017 verstorbenen Sannyasin Elten gefallen.

Eine Siedlung mit Gleichgesinnten

Mit der VielLeben eG habe man nun in Stellshagen den richtigen Partner für die Entwicklung des 3600 Quadratmeter großen Grundstücks in der Dorfmitte gefunden. Die Münchner entwickeln genossenschaftliche Wohnprojekte (www.vielleben.de). Ihre Vision für Stellshagen: Eine Siedlung mit Gleichgesinnten zu erbauen - eine Heimat schaffen, gemeinschaftlich und damit für den einzelnen kostengünstig. Der Kerngedanke: Der schönste Platz im Dorf ist der Gemeinschaft vorbehalten. Das Land ist bisher unbebaut und von alten Eschen bewachsen. Im hinteren Teil steht ein nostalgisches Transformatorenhäuschen, das dem Vogelschutz dient.

Einstieg ab 53.000 Euro Eigenkapital

Es sollen zehn kleine Holzhäuser zwischen 40 und 73 Quadratmetern Wohnfläche entstehen, die genossenschaftlich verwaltet werden. Die Bewohnerinnen und Bewohner erwerben Genossenschaftsanteile und zahlen ein monatliches Nutzungsentgelt. Da die Baugruppe über Auswahl der Standards und Baumaterialien mitentscheidet, gibt es keine Fixpreise für die Häuser. Eine Kostenprognose sieht einen Einstieg ab 53.000 Euro Eigenkapital vor, darin sind alle Kosten wie etwa die Planungs- und Erschließungskosten, der Kaufpreis für das Grundstück und ein Kostenansatz für die Freiflächen berücksichtigt. Die erste Zahlung in Höhe 1.700 Euro wird mit der Reservierung eines Grundstücks fällig. Alle weiteren Zahlungen erfolgen nach Projektfortschritt.

Energieeffizient und nachhaltig bauen, das hat seinen Preis

Bezahlbar soll der zu schaffende Wohnraum sein. Günstig kann er allerdings nicht werden. „Energieeffizient und nachhaltig bauen, das hat seinen Preis, zumal eine relativ große Außenfläche zu dämmen ist“, so der Architekt Patric F.C. Meier, Mitgründer der VielLeben eG.. Das Genossenschaftsmodell lasse allerdings Spielraum für Solidarität zwischen den Bewohnern. „Vielleicht kann einer mehr geben, um dem anderen das Leben in der Gemeinschaft trotz fehlender Mittel zu ermöglichen“, so Meier.

Stellshagen ist ein Kraftort

„Stellshagen ist ein Kraftort, der Geborgenheit, Zugehörigkeit und Heimat möglich machen kann“, wirbt die Baugruppe auf ihrer Homepage. Im Zentrum der Anlage soll eine Gartenlaube für alle entstehen, das „Gruppenherz“ als Ort, an dem auch gemeinsam gegessen, gemalt, meditiert oder gesprochen werden kann.

Bauplatz der "Baugruppe Stellshagen" für acht tiny houses und ein Gemeinschaftshaus Quelle: Annabelle von Bernstorff

Mischung macht das Leben reizvoll

Da Stellshagen keine Infrastruktur für junge Familien biete, würden überwiegend Menschen aus der dritten Lebensphase hier einziehen. „Wir setzen auf Anteilnahme und Sinn für ein harmonisches Miteinander. Und wir schützen das Ruhebedürfnis, das im Alter ebenfalls seinen Raum braucht. Rückzug und Gemeinschaft, Freiheit und Geborgenheit – diese Mischung macht das Leben in Stellshagen reizvoll“, so die Gruppe. Man freue sich auf die gemeinsame Gestaltung lebendiger, nachbarschaftlicher Beziehungen, wolle „sich nützlich machen, wo wir gebraucht werden und Freude am Tätigsein haben“.

Bislang nur Frauen an Bord

Aktuell sind sieben von den zehn geplanten Häusern bereits vergeben. Kurioserweise wollen bislang ausschließlich Frauen in das Wohnprojekt ziehen. Sie sind zwischen 50 und 78 Jahre alt, stammen mehrheitlich aus der Region zwischen Hamburg und Schwerin und haben allesamt einen akademischen Hintergrund, sind Lehrerin oder Therapeutin. „Die Zusammensetzung ist reiner Zufall und war so nicht beabsichtigt“, beteuern die Damen: „Männer sind unbedingt willkommen!“ „Vielleicht sind Frauen eher bereit, für neue Wohnstrukturen und kulturelle Veränderungen“, erklärt sich Damshagens Bürgermeisterin das Phänomen. Initiatorin Gabriele Heise verspricht: Wir gehen „mit Großzügigkeit und Offenheit auf Leute zu, wenn sie dabei sein zu wollen.“

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nur Dauerwohnen erlaubt

Nur eine Bedingung gibt es: Stellshagen muss erster Wohnsitz werden und der Wohnraum dauerhaft genutzt werden. Ein reines Feriendorf hätte niemals die Zustimmung von Bürgermeisterin Mandy Krüger (WFA) bekommen. Sie zieht eine klare Linie: „In Parin sind die Ferienhäuser ok, aber mehr will ich davon nicht haben.“ Trotz der Wohnungsnot im Klützer Winkel sei es nicht einfach gewesen, beim Amt für Raumordnung die Erlaubnis für zusätzlichen dauerhaften Wohnraum zu bekommen. „Wir mussten ganz schön kämpfen und in Schwerin betteln, damit wir unsere Wohnraumkapazitäten in der Gemeinde erhöhen dürfen“, so die Bürgermeisterin.

Stellshagener nehmen jeden Neuen freundlich auf

Neben der Landesbehörde waren es seltsamerweise vor allem selbst Zugezogene, die Bedenken gegen den Zuwachs hatten. „Die Stellshagener nehmen jeden Neuen so freundlich auf, man wird sogar zum inoffiziellen Dorffest eingeladen,“ berichtet Krüger. Vielleicht hatte der ein oder andere schon länger Zugezogene Sorge, dies könne sich ändern. „So viele Neue werden es ja gar nicht“, beruhigt Mandy Krüger. „Und die Planung fügt sich sehr schön ins Ortsbild ein.“

Der Gemeindevertretung ist vor allem wichtig, dass es zentrale Parkmöglichkeiten gibt und der Straßenbereich nicht eingeengt werde. Vielleicht müsse noch ein alternativer Fußweg geschaffen werden. Noch nicht geklärt ist die Gestaltung des zentralen Dorfplatzes. Dieser wird darum nun in einem getrennten B-Plan-Verfahren behandelt. „Nun kann es mit der Baugruppe vorangehen“, freut sich die Bürgermeisterin. „Wir hoffen auf einen rechtskräftigen Bebauungsplan im März, bis zum Spätsommer sollen die Holzhäuser errichtet werden“, so der Zeitplan von Architekt Meier.

Von Annabelle von Bernstorff