Börzow

„Gemeinwohl, Gemeingeist, Gemeinwesen sind die Paten jeder geschichtlichen Entwicklung“, sagte einst der als „Turnvater Jahn“ bekannte Friedrich Ludwig Jahn (†1852). Alle drei Voraussetzungen bringt die Gemeinde Stepenitztal mit. Und nicht zuletzt mit einem offiziellen Hoheitszeichen ist nun weiter Geschichte geschrieben worden.

Am 25. Mai 2014 hat sich die Großgemeinde aus den drei Gemeinden Börzow, Mallentin und Papenhusen im Amt Grevesmühlen-Land gebildet. Gekrönt worden ist der Zusammenschluss von 15 Ortsteilen zu einer Gemeinschaft nun mit einem Wappen in den Farben Grün und Gelb.

Dreigeteilt symbolisiert es die Altgemeinden. Zu sehen ist darauf eine Kornähre, die die Landwirtschaft darstellt, ein Lindenzweig mit drei Abzweigungen, mit denen erneut Börzow, Mallentin und Papenhusen gemeint sind, sowie ein Fisch, der für die Stepenitz steht.

Vorschlag kam aus der Bevölkerung

Den Vorschlag, dass die Gemeinde Stepenitztal künftig ein Wappen vorweisen kann, brachte der Wehrführer der freiwilligen Feuerwehr, Ulf Stegmann, ins Spiel. Er war auch derjenige, der den Gemeindevertretern einen groben Entwurf präsentierte. Heraldiker Karl-Heinz Steinbruch, der ebenso für die Grevesmühlener Flagge verantwortlich zeichnet, machte den letzten Feinschliff nach heraldischen Regeln.

Heraldiker Karl-Heinz Steinbruch hat das Wappen aus Vorschlägen aus der Bevölkerung entworfen. Quelle: Jana Franke

„In einem Wappen dürfen nur die Farben Schwarz, Blau, Grün und Rot sowie die Metalle Gold in Form von Gelb und Silber in Form von Weiß verwendet werden“, nannte er eine Voraussetzung. Eine weitere ist, dass Metalle nicht an Metalle und Farben nicht an Farben grenzen dürfen. Hintergrund: Wappen müssen in großer Entfernung erkennbar sein.

Das Wappen ist dreigeteilt. Das steht für die drei Gemeinden, aus denen die Großgemeinde Stepenitztal zusammengewachsen ist. Quelle: Repro OZ

Am Ende gab es grünes Licht vom Gutachter im Landeshauptarchiv. Nur die überbetonten Lippen des Fischs im Wappen stießen diesem sauer auf, er hielt den Entwurf letztlich aber für genehmigungsfähig, so dass darüber in der Gemeindevertretung abgestimmt werden konnte. Das war im Oktober 2019.

Ein Jahr später nun übergab Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier den entsprechenden Wappenbrief. Somit ist Stepenitztal die 371. von insgesamt 750 Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern, die ein Wappen hat, das als Hoheitszeichen im Briefkopf oder als Siegel verwendet werden kann.

Wappen spiegelt Geschichte wider

„Das Wappen und die Flagge sind ein Stück Identität für die Gemeinde. Hier spiegelt sich die reichhaltige fast 800-jährige Geschichte der Region wider“, erklärte der Innenminister. „Es unterstreicht die Eigenständigkeit der kleinen Kommune.“ Er freue sich, dass sich Kommunen verstärkt um die Wahrung von Tradition, Heimatliebe und Geschichtsbewusstsein bemühen. „Ich bin mir sicher, dass das Wappen der Gemeinde Stepenitztal gut präsentiert und die Besucher der Gemeinde damit begrüßt werden“, sagte Lorenz Caffier abschließend.

Was wird aus maroder Straße? Die marode Straße von Mallentin nach Hof Mummendorf ist ein großes Sorgenkind in der Gemeinde Stepenitztal. Die etwa 2,5 Kilometer lange Strecke muss dringend neu asphaltiert werden, der stellvertretende Bürgermeister Karl-Heinz Roxin bezeichnet sie als katastrophal. Mit der Fusion der drei Gemeinden Börzow, Mallentin und Papenhusen zur Großgemeinde Stepenitztal hatten die Einwohner im Jahr 2014 gehofft, dass die Sanierung der Straße ein Hochzeitsgeschenk wird. Im Schweriner Landwirtschaftsministerium ist das auch so kommuniziert und die Kosten auf 500 000 Euro geschätzt worden. Doch passiert ist nichts. Die Straße hatte es nicht auf die Prioritätenliste der Förderprojekte geschafft. Mittlerweile schätzt Bürgermeister Peter Koth die Kosten auf 650 000 bis 700 000 Euro. Den Besuch von Innenminister Lorenz Caffier nutzte Karl-Heinz Roxin, um die Straße anzusprechen. Wenn auch das Innenministerium in dem Fall nicht für die Förderung zuständig ist – sie würde das Projekt nur kofinanzieren – will er die Sache noch einmal in das Landwirtschaftsministerium tragen.

Etwa 1700 Einwohner zählt die Gemeinde Stepenitztal. Mehrere Kultur- und Sportvereine sind auf der 4500 Hektar großen Fläche aktiv. „Die ächzen unter der finanziellen Belastung in Corona-Zeiten“, verdeutlicht Bürgermeister Peter Koth. Mit Veranstaltungen hätten sie immer die Vereinskasse aufgebessert, doch die sind mit Corona komplett gestrichen worden. „In der Gemeindevertretung werden wir diskutieren müssen, wie wir die Vereine in Zukunft unterstützen können, damit das kulturelle Leben nach Corona nicht komplett auseinanderbricht.“

Von Jana Franke