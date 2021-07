Sterbender Sanddorn an den Küsten zwischen Priwall und Rostock

Barendorf

Spätestens seit Nina Hagen sang „Hoch stand der Sanddorn am Strand von Hiddensee. Micha, mein Micha, und alles tat so weh. Dass die Kaninchen scheu schauten aus dem Bau, so laut entlud sich mein Leid ins Himmelblau“, gehören die Sanddornbüsche zwischen Priwall und Usedom für Urlauber zum Ostseestrand, wie Sand und Wellen. Doch die Büsche mit den orangegelben Beeren sterben ab, ohne dass Wissenschaftler bisher erklären können warum. Seit Januar wird verstärkt an den Ursachen des Sanddornsterbens geforscht.

Der Sanddorn stammt aus Nepal Im Infoblatt für den Gartenbau in MV, herausgegeben von der LMS Agrarberatung GmbH sind das Phänomen des Sanddornsterbens und das im Januar gestartete Projekt beschrieben. Der Sanddorn wächst als sommergrüner Strauch und erreicht Wuchshöhen von 1 bis 6 Metern. Die Wurzeln reichen 1,5 bis 3 Meter in die Tiefe und breiten sich bis zu zwölf Meter nach allen Seiten aus. Die ursprüngliche Heimat des Sanddorns befindet sich in Nepal. Eiszeitliche Verschiebungen führten dann zur weiteren Verbreitung. Das europäische Verbreitungsgebiet erstreckt sich über Mitteleuropa von den Pyrenäen über die Alpen und das Alpenvorland bis zum Kaukasus. Es umfasst das nordwestliche Europa und findet dort seine nördliche Grenze in Norwegen. Der Sanddorn bevorzugt kalkhaltige Sand- und Kiesböden in sonnigen Lagen in Höhenlagen von der Ebene bis zu 1800 Metern in den Alpen und 5000 Metern in Asien. Als Pionierpflanze ist er an Meeresküsten, insbesondere auf festgelegten Dünen, eine häufig anzutreffende Art.

Priwall ist stark betroffen

„Vor allem in der Region Pötenitz zum Priwall gibt es viele abgestorbene Büsche, aber auch bei Barendorf oder an der Cap Arcona-Gedenkstätte bei Groß Schwansee“, sagt Elke Hohls vom Verein „Naturraum Klützer Winkel“, der den nördlichsten Abschnitt des „Grünen Bandes“ betreut, der auch Teil des europäischen Schutzgebietsnetzes „Natura 2000“ ist.

Sanddorn ist teilweise großflächig gestorben

„An manchen Stellen sind die Sträucher großflächig abgestorben, an anderen sind es einzelne Pflanzen. Selten habe ich aber auch beobachtet, dass junge Sanddornpflanzen nachsprießen. Das kommt aber nicht oft vor“, sagt Elke Hohls. Sie sorgt sich, dass in dem Gebiet an der Ostseeküste, das sich durch seine Vergangenheit als Grenzgebiet besonders entwickeln konnte, ein wichtiger Lebensraum verschwindet.

Die orangen Beeren des Sanddorn sind besondere Farbtupfer an den Küsten. Quelle: Andrea Rieck

Sträucher sind Teil der wichtigen Graudünen

Zwischen dem Priwall und der bei Steinbeck beginnenden Steilküste sind seltene schützenswerte Küsten-Lebensräume zu finden, die es an der deutschen Ostseeküste sonst kaum noch gibt. Dazu gehört der europaweit bedrohte Biotop „Graudüne“, in dem sich auch die Sträucher des Sanddorns angesiedelt haben. Zahlreiche Vögel finden im dichten Astwerk der Büsche Schutz, Nistmöglichkeiten und Nahrung. Vor allem Hühnervögel wie Fasan und Rebhuhn lieben die orangefarbenen Früchte und decken im Winter einen Teil ihres Bedarfs durch sie ab. Die Raupen verschiedener Spinner, wie Streckfuß, Weidenbohrer und Eichenspinner fressen die Blätter des Sanddorns.

Reste müssen verbrannt werden

Werden die abgestorbenen Sanddornbüsche entfernt, sollten sie nicht einfach auf einen Kompost geworfen werden. „Da man nicht weiß, woran sie sterben, sollten alle Reste verbrannt werden“, sagt Elke Hohls. Nur so könne man vermeiden, dass sich mögliche Krankheitserreger weiter verbreiten.

Mehr toter Sanddorn im Westen

Beim wilden Sanddorn gibt es, was die Schäden angeht, ein West-Ost-Gefälle an den Küsten Mecklenburg-Vorpommerns. Das Ausmaß des Sterbens nimmt vom Westen bis in den Osten Vorpommerns ab. Im Westen ist die gesundheitliche Lage des Sanddorns sehr schlecht. Entlang der Pötenitzer Wiek und der Ostseeküste sind die Sanddornsträucher zum größten Teil abgestorben oder zeigen größere Schädigungen. Bei einer Untersuchung 2018 fiel auf, dass Infektionen häufig an abgebrochen Zweigen, an durch Insekten verursachten Bohrlöchern in Zweigen oder von Tieren abgeschabten Rindenbereichen begonnen hatten. Anwohner und Passanten berichteten über eine auffällige Zunahme des Schiffsverkehrs sowohl von Kreuzfahrt- und Containerschiffen als auch von Privatbooten. Das führte zu Überlegungen, ob zunehmende Abgasbelastungen auch zusätzlichen Stress bei diesen Pflanzen ausgelöst hätten.

Phänomen ist seit 2015 bekannt

Schon seit etwa 2015 wird in Norddeutschland über ein zunehmendes Erkranken und Absterben von Sanddorn sowohl in Wildbeständen als auch in Plantagen berichtet. Ziel eines im Januar gestarteten Projektes der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei MV (LFA), dem Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei MV (LALLF) sowie dem Julius Kühn-Institut (JKI), Institut für Pflanzenschutz in Obst- und Weinbau ist es, Ursachen des Sanddornsterbens zu identifizieren.

Bürger können Forschern helfen

Dazu werden auch mit Drohnen Luftbilder der bekannten Sanddornstandorte gemacht. Experten bestimmen dann anhand der Aufnahmen, wie gesund die Sträucher noch sind. Jenny Scheel vom LALLF fährt außerdem die komplette Landesküste ab, um den Sanddorn zu kartographieren. Dabei ist sie auf Hilfe von Anwohnern angewiesen. Wer Sanddorn am besten über eine längere Zeitspanne von mehreren Jahren beobachtet hat und etwas über den Gesundheitszustand der Sträucher sagen kann, kann sich per Mail an sie wenden. Bei den Meldungen geht es auch darum, welche Symptome am Sanddorn oder auch Veränderungen im Umfeld festgestellt wurden. Hinweise nimmt Jenny Scheel unter der Adresse jenny.scheel@lallf.mvnet.de entgegen.

Von Malte Behnk