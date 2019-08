Schönberg

Selmsdorfs wichtigste Geldquelle sprudelt wieder, nachdem sie jahrelang versiegte. Mit rund einer Million Euro an Gewerbesteuern der Ihlenberger Abfallentsorgungsgesellschaft (IAG) kann die Gemeinde rechnen. Der Selmsdorfer Bürgermeister Marcus Kreft ( SPD) sagt: „Ich finde es sehr gut.“ Sehr zu begrüßen sei auch, „dass die Geschäftsführung signalisiert, dass es ihr wichtig ist, dass hier Steuern gezahlt werden.“ Marcus Kreft sagt, immer wieder hätten ihn Bürger gefragt: „Wann kommen wieder Steuern?“ Warum sie jahrelang ausblieben, sei der Bevölkerung schwer zu vermitteln gewesen.

Vor allem durch Gewerbesteuern des Deponiebetreibers in Millionenhöhe konnten die Gemeindevertreter in Selmsdorf in früheren Jahren aus dem Vollen schöpfen, wenn es darum ging, Geld für Straßen und andere Investitionen auszugeben oder den Bürgern besondere soziale Leistungen wie das Begrüßungsgeld für Neugeborene, das Schultütengeld für Abc-Schützen und die Subventionierung von Mittagessen für die Kinder zu gönnen. Der damalige IAG-Chef Gerd Jürgen Bruckschen stand ebenfalls gut an – etwa, als er 2007 beim Neujahrsempfang der Gemeinde wissen ließ, das Unternehmen zahle eine Million Euro Gewerbesteuer für 2006 nach.

In die roten Zahlen rutschte die IAG erstmals 2010. „Die Folgen der Wirtschaftskrise sind auf dem Müllmarkt angekommen“, erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende Rüdiger Möller. Die IAG stelle sich der Situation.

Das Unternehmen stand bald wieder besser da. Es erwirtschaftete mehr Geld, als es ausgab. Die Zahlungsfähigkeit war nie gefährdet. Trotzdem stand am Ende der Bilanz 2015 erstmals ein Defizit in zweistelliger Millionenhöhe. Als Ursache gab die Geschäftsführung die anhaltende Niedrigzinspolitik an. Die kaufmännische Geschäftsführerin Beate Ibiß erläuterte den Hintergrund: „Als Deponieunternehmen muss die IAG hohe Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge bilden.“ Durch geringer ausfallende Zinserträge auf die bereits angesparten Rückstellungen sei es nötig, Geld aus anderen Bereichen aufzubringen – „so auch aus dem operativen Geschäft.“

Mittlerweile geht jedoch die Schere zwischen der handelsrechtlichen und der steuerrechtlichen Bewertung der Bilanz weiter auseinander. Zwar bleibt auch für die Bilanz 2018 handelsrechtlich ein Minus, steuerrechtlich entsteht jedoch ein Gewinn in Millionenhöhe.

Damit wird Selmsdorf in diesem Jahr insgesamt deutlich mehr Gewerbesteuern kassieren als im vorigen Jahr. 2018 zahlten Betriebe in der Gemeinde unterm Strich rund 1,3 Millionen Euro – so die Auskunft des Amtes Schönberger Land.

Eigentumsverhältnisse und Jobs Der Deponiebetreiber IAGist eine hundertprozentige Tochter der landeseigenen Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Altlasten Mecklenburg-Vorpommern (GAA) mit Sitz in Selmsdorf. Die GAA gehört zu 100 Prozent dem Land Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit. Für die IAG sind 128 Mitarbeiter tätig. Das Unternehmen bietet drei Ausbildungen an: Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Land- und Baumaschinenmechatroniker, Chemielaborant.

Viel mehr Geld will die IAG in den kommenden Jahren in die endgültige Abdeckung von 54 Hektar Altbereich der Deponie investieren: etwa 55 bis 60 Millionen Euro. Aufgebracht werden mehrere Schichten. Ganz oben eine rund einen Meter dicke Rekultivierungsschicht aus gewöhnlichem Boden, auf dem vor allem Gras wachsen soll. „Wir hoffen, dass wir Ende des dritten Quartals den Genehmigungsbescheid in den Händen halten“, sagt der technische Geschäftsführer Norbert Jabobsen auf Anfrage. Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt hat eine Vorprüfung durchgeführt. Es ist zu dem Ergebnis gekommen, „dass von dem Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind.“ Eine Umweltverträglichkeitsprüfung sei deshalb nicht erforderlich.

IAG-Geschäftsführer Norbert Jacobsen erklärt an einem Modell, wie die endgültige Abdeckung der Deponie Ihlenberg aufgebaut sein wird. Quelle: Jürgen Lenz

Rund zehn Millionen Euro will die IAG in den Bau von Fotovoltaikanlagen auf 16 Hektar des endgültig abgedeckten Altbereichs investieren. Norbert Jacobsen kündigt an: „Wir wollen dann auch Energiespeichersysteme installieren und nutzen.“ Das sieht die Geschäftsführung in einem großen Zusammenhang. Norbert Jacobsen kündigt an: „Wir wollen gemeinsam mit Schönberg und Selmsdorf ein Konzept zur regionalen regenerativen Energieerzeugung und Energienutzung entwickeln.“ Dabei werde es auch um die Stromspeicherung gehen.

Um in zwölf Jahren die 54 Hektar Altbereich abdecken zu können, braucht die IAG über zwei Millionen Tonnen Erdbaustoffe. Einen Teil hofft sie bei der Erschließung des Gewerbegebietes „Am Kirchenholz“ neben der Deponie gewinnen zu können – und bei Arbeiten, die das Landschaftsbild verbessern sollen. Das Unternehmen plant unter anderem eine Aufforstung. Auf einem sieben Hektar großen Acker Richtung Schönberg soll zuerst Boden abgetragen werden und dann ein Wald entstehen.

Mit diesem Sichtschutz würde ein alter Wunsch in Erfüllung gehen, den Schönberger Stadtvertreter bereits 2007 vorbrachten. Sie forderten in einer Stellungnahme gegenüber dem Regionalen Planungsverband Westmecklenburg einen „Schutzwald in Richtung der Deponie“. Im Raumordnungsprogramm solle eine Formulierung erreicht werden, die dort das Anpflanzen von Bäumen zumindest nicht ausschließt.

