Neukloster/Grevesmühlen

Nordwestmecklenburgs Vereine können sich freuen. Die Stiftung der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest hat bereits zum 19. Mal Fördermittel vergeben. 115 100 Euro gingen an 25 Vereine aus den Bereichen Kinder- und Jugendförderung, soziale Aufgaben, Kunst und Kultur sowie Heimatkunde. Übergeben wurden die Förderbescheide im Sportlerheim des VfL Blau-Weiß Neukloster.

„Anlässlich unserer aktuellen Frühjahrskampagne fördern wir wieder Vorhaben mit einem breiten thematischen Spektrum. Daran lässt sich die Vielfalt des gemeinnützigen Engagements in unserer Region erkennen, für welches wir nicht oft genug Danke sagen können“, betonte Manuel Krastel, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest.

Ein Schwerpunkt der Stiftung ist auch bei dieser Übergabe die Unterstützung der Kinder- und Jugendförderung gewesen. So wurden unter anderem die Kinder- und Jugendarbeit des Roten Kreuzes im Techenhaus in Wismar, das Kinderfilmfest Nautilus, das Teilhabeprojekt „Der Kreis“ vom Stadtjugendring Wismar und das Theaterprojekt Eukitea zur Prävention von Mobbing und Cybermobbing unterstützt.

Im Bereich Kunst und Kultur bekamen unter anderem das Kulturgut Dönkendorf und der Förderverein zur Erhaltung der Kirche Friedrichshagen Geld.

Für ihr soziales Engagement wurden insgesamt sechs Projekte gefördert, darunter das Deutsche Rote Kreuz. Das bekam Geld für einen Unterstand am Strand von Boltenhagen. Dort bietet der Kreisverband das Projekt „Hunde schwimmen mit Blinden“ an.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2009 hat die Sparkassenstiftung insgesamt rund 2,8 Millionen Euro an Fördermitteln für gemeinnützige Projekte und Vorhaben in Nordwestmecklenburg vergeben. Die Stiftung fördert im Geschäftsgebiet der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest: Kunst, Kultur, Heimatkunde, Sport, Denkmalpflege, Kinder- und Jugendarbeit, Umwelt, Natur sowie soziale Projekte. Dem Kuratorium gehören Kerstin Weiss, Thomas Beyer, Kay Facklam, Corina Schefter, Renate Reichelt, Madlen Spiekermann und Uwe Wandel an.

Anträge für die nächste Förderperiode können noch bis zum 31. August 2019 eingereicht werden. Die Förderleitlinien und Antragsformulare sind über die Internetfiliale der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest unter www.spk-mnw.de/stiftung abrufbar.

Michaela Krohn