Hohen Wieschendorf

Zwar nicht 100, aber immerhin 13 Jahre hat die Ferienhaussiedlung in Hohen Wieschendorf im Dornröschenschlaf gelegen. Und das in bester Lage: nur wenige Meter von Strand und Meer entfernt. Doch jetzt tut sich was auf dem weitläufigen Gelände. Alle Häuser werden ab September komplett erneuert und vergrößert. So sollen mehr potenzielle Käufer angelockt werden. Denn alle Immobilien suchen neue Besitzer.

Zur Galerie Das ist Bades Huk

„Das Interesse ist groß“, berichtet Hamid Farahmand. Er ist Geschäftsführender Gesellschafter der Firma Clavis International. Sie vermarktet weltweit erfolgreich Ferienimmobilien und jetzt auch das Resort „Bades Huk“ in Hohen Wieschendorf, das den Fokus auf das Naturerlebnis legt. Wie die rundum erneuerten Unterkünfte später aussehen werden, ist in einem fertigen Musterhaus zu sehen. Das steht direkt am Eingang des Resorts, gegenüber einer noch nicht erneuerten Immobilie. So ist der Vergleich vorher, nachher gut zu erkennen.

Apartments werden vergrößert

Hamid Farahmand. Er ist Geschäftsführender Gesellschafter der Firma Clavis International. Sie vermarktet das Resort „Bades Huk“ in Hohen Wieschendorf. Quelle: WWW.BRITA-SOENNICHSEN.DE

„Das neue Haus hat größere Fenster und Anbauten, auf denen sich Dachterrassen befinden“, erklärt Hamid Farahmand. Die Zimmer hätten dadurch mehr Raum und Licht bekommen. Die Apartments seien jetzt 50 bis 140 Quadratmeter groß und haben ein bis drei Schlafzimmer. Wenn der Hamburger über „Bades Huk“ spricht, bekommt man den Eindruck, er würde am liebsten selbst eines der Häuser beziehen. Sie sollen ihre Schönheitskuren alle bis zum Frühjahr 2021 beendet haben, dann ist der Start des Ferienbetriebes geplant.

Ordentlich Sand aufgewirbelt haben in den vergangenen Wochen bereits die Arbeiten am neuen Parkplatz. Den sollen künftig die Immobilienbesitzer, aber auch alle anderen Gäste des Ortes nutzen können. Im März sind die Arbeiten auf der gegenüberliegenden Straßenseite gestartet. Die Sandfläche wird gepflastert und später noch mit E-Ladestellen ausgestattet. Außerdem entsteht ein kleines Gebäude, in dem die Rezeption Platz finden wird. Auch Hausmeister und Landschaftsgärtner sollen dieses als Lager und Werkstatt nutzen.

Dauerwohnen ist nicht möglich

Der neue Parkplatz wird gepflastert und mit E-Tankstellen ausgestattet. Quelle: Kerstin Schröder

Geplant sind 77 Appartements. Für einige Objekte gibt es schon mehrere Interessenten, verrät Hamid Farahmand. Auf Dauer wohnen können sie dort nicht, „alle Appartements müssen auch an Feriengäste vermietet werden, da wir mitten im Erholungsgebiet sind“, ergänzt er.

Bei den „alten“ Häusern handelt es sich um Rohbauten, in denen noch nie jemand gewohnt hat. Grund: 2013 hat der Landkreis einen Baustopp für das Areal verhängt, weil der Bebauungsplan ungültig und die baurechtlichen Verhältnisse ungeklärt waren. Das zu ändern, hat fünf Jahre gedauert: Seit Dezember 2018 liegt die Baugenehmigung für das Ferienresort vor. Durch das führt künftig eine kleine Straße, damit die Gäste die Koffer aus- und einladen können. Rund um die Bades-Huk-Straße und die Häuser entsteht eine Dünenlandschaft, durch die man barfuß zum Strand gelangt.

Marina gehört zum neuen Resort

Investor von „Bades Huk“ ist Oliver Soini. Der Österreicher träumt seit Langem davon, ein Ferienparadies an der Ostsee zu schaffen. Ende 2011 hat er für 3,5 Millionen Euro die Marina und das Feriendorf aus einer Insolvenzmasse ersteigert und den jahrelangen Stillstand durchgehalten. Um den zu beenden, sind auch etliche Gutachten, unter anderem zu Arten- und Schallschutz, nötig gewesen. Denn das Resort liegt an der Wismarbucht und die ist europäisches Vogelschutzgebiet mit strengen Richtlinien. Doch mit Unterstützung der Gemeinde kann Oliver Soinis Vision nun Wirklichkeit werden. Und die Vögel sollen auch in „Bades Huk“ eine Rolle spielen. Ein Experte soll Kindern später diese Tierwelt erklären.

Zu dem Areal gehört auch die Marina mit Anleger. Dort soll die Gastronomie erweitert werden, auch einige Unterkünfte für Segler werden gerade gebaut. Auch viele Einwohner von Hohen Wieschendorf interessieren sich dafür, was sich auf dem Gelände tut und wie viele Kaufinteressenten zu den Besichtigungsterminen kommen. Jeden Sonnabend kann sich jeder von 16 bis 18 Uhr auf dem Gelände umschauen, Fragen stellen und im Musterhaus „jede Schublade und jeden Schrank öffnen“, verspricht Hamid Farahmand.

Mehr Infos:

Liegeplätze in der Marina Hohen Wieschendorf sind heiß begehrt

Hohen Wieschendorf: Endlich Baurecht für die Marina

Von Kerstin Schröder