Grevesmühlen

Am Sonnabend, 30. Oktober, ist es endlich so weit. Die Grevesmühlener Kulturnacht sorgt für reichlich Unterhaltung in der Stadt. Einer der Höhepunkte ist neben dem Comedy-Märchen vor dem Museum das Konzert ab 21 Uhr auf dem Markt. Die Boltenhagener Band Revoc wird die Besucher unterhalten. Doch wer steckt eigentlich hinter Revoc?

Das Programm zur Kulturnacht Die Einzelhändler werden am 30. Oktober bis in die späten Abendstunden ihre Läden öffnen und auch einige Überraschungen bereithalten. Ab 11 Uhr werden deshalb die Wismarsche und die August-Bebel-Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Im Rathaussaal beginnt um 11 Uhr das Plattsnackertreffen, moderiert wird es von Thomas Lenz aus Roxin. Der beliebte Bauspielplatz mit zahlreichen Attraktionen für die Kinder wird um 13.30 Uhr am Krähenbrunnen vor dem ehemaligen Markant aufgebaut. Eine Lesung für die kleinen Gäste beginnt um 15 Uhr in der Bibliothek. Kino für Kinder gibt es ab 16.30 Uhr im Rathaussaal. Deshalb findet der Empfang des Bürgermeisters von 15 bis 17 Uhr auch nicht im Rathaus, sondern in der Nikolai-Kirche statt. Um die schönsten Kostüme geht es um 17.30 Uhr am Krähenbrunnen, wenn dort die Kinder in ihren Verkleidungen auf den Start zum Umzug warten. Der beginnt um 18 Uhr, dann geht es gemeinsam zum Markt, wo es wieder einige Stände mit Essen und Trinken geben wird. Das Comedy-Märchen startet um 20 Uhr vor dem Museum. Ab 21 Uhr spielt die Boltenhagener Band Revoc auf der Bühne auf dem Marktplatz. Jeweils um 18, 19 und 21.30 Uhr wird es eine Lasershow am Krähenbrunnen geben. Der ursprüngliche Plan, den Markt- und den Kirchplatz abzusperren und nur Besucher zuzulassen, die einen negativen Test vorweisen können, wurde fallengelassen. Für Außenveranstaltungen seien die Regeln gelockert worden, teilt die Stadtverwaltung mit.

Der Name ist Programm

Der Name ist praktisch Programm, wie Band-Leader Christian Matthies erzählt. Denn es ist Cover-Musik mit deutschen und englischen Liedern. Die Musik geht von Oldies über Rock ’n’ Roll, Schlager, Rock-Klassiker bis hin zu modernen Chart-Songs, mit der die Band seit mehreren Jahren mal auf privaten Feiern, dann aber auch auf größeren Feiern und Tanzveranstaltungen auftritt. Oft in Boltenhagen, wie Matthies hinzufügt. Hier im Ostseebad wohnt der aus Eberswalde stammende Mann, nachdem es ihn 2006 als damaligen Studenten der Hochschule Wismar nach Mecklenburg-Vorpommern verschlagen hatte.

2020 waren allerdings aufgrund von Corona nur noch im Januar gemeinsame Auftritte möglich, danach leider nicht mehr. Nicht nur Christian Matthies bedauert das rückblickend sehr. Sondern sicher auch viele der Fans, die die Musik von Revoc mögen.

Auftritte in Rostock, Boltenhagen und Grevesmühlen

„Musik hat mich mein ganzen Leben lang begleitet. Es gehört zum Leben dazu“, meint Matthies, der dafür schon immer eine Ader hatte. Als Kind lernte er mehrere Instrumente spielen und trat später mit anderen Musikern in verschiedenen Bands auf. „Dann wollte ich aber was Eigenes machen“, sagt Matthies. 2014 gründete er Revoc und trat zunächst als Solist auf. Später schlossen sich ihm weitere Musiker an. Es folgten Auftritte. Nicht nur in Boltenhagen, sondern zum Beispiel beim Honky Tonk in Rostock. Auch in Grevesmühlen, wo Revoc bei der Musiknacht die Besucher zu begeistern wusste und außerdem bei zwei Adventsmärkten Kostproben ihres Könnens gaben.

Bei der Kulturnacht, die in Grevesmühlen 2021 bereits zum 15. Mal stattfindet, traten Revoc bislang allerdings noch nicht auf. Umso mehr freuen sich der Bassist, Gitarrist und Sänger Christian Matthies, Alexander Konrad (Gesang und Gitarre), Schlagzeuger Matthias Riek und Oliver Herlitzka (Leadgitarre und Gesang) auf diesen Abend, wo sie das Publikum begeistern und in ihren Bann ziehen wollen.

Gelingen soll das ab 21 Uhr mit einem 90-minütigen Programm, das längst feststeht. Einige Lieder darin werden „Tage wie diese“ von den Toten Hosen und „An guten Tagen wie diesen“ von Johannes Oerding sein. Auch Lieder von Roland Kaiser werden gespielt. Echte Partymusik also, die das Publikum zum Mitsingen animiert. Weitere Songs werden noch nicht verraten. Da soll sich das Publikum einfach mal überraschen lassen. Ein bisschen spannend soll es ja schließlich noch bleiben.

Von Dirk Hoffmann