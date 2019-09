Hannah Lietz siegt in der Ladies-Klasse

Dassow

Erntezeit ist Stoppelcross-Saison: Vor wenigen Tagen trafen sich die Motorsportler der Region zum Rennen in der Nähe von Dassow: Frühmorgens hing der Nebel über dem weitläufigen Stoppelfeld bei Dassow, als die Mitglieder des Motorsportclubs Dassow die letzten Vorbereitungen trafen für die Motocrossveranstaltung. Bald schien die Sonne auf den 1100 Meter langen Kurs und die Trainingsläufe begannen für die 82 Teilnehmer des Wettbewerbs. Die Rennstrecke war schon in den Tagen zuvor bestens präpariert worden. Die Zuschauer konnten das gesamte Areal gut übersehen und die zum Teil packenden Kämpfe um die Positionen unmittelbar verfolgen. Gefahren wurde in sieben Klassen, von der 50ccm-Klasse der kleinen Motocrosser bis zur Open-Klasse der erfahrenen Crosser.

Luca Tetzlaff vom MC Dassow siegte bei den Kleinen, Tom Krause und Henry Böttcher kamen auf die Plätze 3 und 5. In der 65ccm-Klasse landete Bibi Finja Bestmann vom MC Sternberg auf dem 5. Platz. In den zurückliegenden Jahren hatte sie die 50ccm-Klasse dominiert. In der 85ccm-Klasse siegte Anton Flaegel vom MC Rehna, Erik Kuhfuss vom MC Dassow sicherte sich bei seinem ersten Renneinsatz den 4. Platz. In der 2-Takt-Klasse ging es wieder hoch her zwischen Malte Leinert und Robin Eichberg, beide vom MC Dassow. Diesmal behielt Malte die Nase vorn und landete auf dem 4. Platz, Robin direkt dahinter. Maik Schröter, Privatfahrer aus Kalkhorst erkämpfte sich den 7. Platz. Bastian Lüthje vom MC Tensfeld gewann die Klasse.

Guido Skoppek im Rennen gegen Sohn Dino

In der gut besetzten 4-Takt-Klasse landete Fabian Horn vom MC Dassow wieder einmal ganz vorn auf dem 3. Platz. Martin Haufe, Bastian Horn, Pete Pormetter, alle vom MC Dassow, erreichten die Plätze 9, 10 und 18. Gewonnen hat die Klasse Niclas Wolf vom MC Sternberg. Die Ladies-Klasse wurde wieder von Hannah Lietz vom MC Dassow klar beherrscht. Sie siegte vor Jessica Blaschke vom MC Schwerin Süd. Auf Platz 3 kam Gina Goldbach vom MC Dassow. Schließlich gab es in der Open-Klasse das schon klassische Vater-Sohn-Duell zwischen Guido und Dino Skoppek zu bewundern. Guido siegte knapp.

Lobende Wort von Maik Lietz

Zur Siegerehrung am späten Nachmittag versammelten sich Fahrer, Familien und Zuschauer und Horst Kaiser ehrte die Sportler in seiner humorvollen Art. Ein schöner Tag für Fahrer und Zuschauer ging zu Ende, bestens betreut vom Catering Team des MC Dassow. Maik Lietz, 1. Vorsitzender des MC Dassow, bedankte sich bei allen für ihre Teilnahme und Mithilfe und lud sie ein zu den kommenden Rennen in Dassow, dann vielleicht auf der Strecke in den „Siebenbergen“.

Von Stephan Trispel