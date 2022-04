Warnow

Lange hatte er sein Nest leer gelassen und die Einwohner in Warnow schauten vergebens, ob Storch Herrmann nicht bald aus wärmeren Gefilden zurückkehrt. Doch jetzt kann der Frühling kommen – Adebar ist zurück. Warnow hat seinen Herrmann wieder. Und vor allem hat auch das Warten von Klaus Anderson ein Ende, der seinen langjährigen Kumpel schon mächtig vermisst hat.

Herrmann kam später als sonst

„Eigentlich ist Herrmann schon eine Woche früher dran, aber diesmal hat er sich bis zum April bitten lassen“, sagt Klaus Anderson, der zu Herrmann seit knapp acht Jahren eine nahezu innige Beziehung pflegt. Eigentlich sei es so etwas wie Liebe auf den zweiten Hering gewesen, erinnert sich Anderson. Denn die erste Begegnung der beiden war in einem verschneiten März. Storch Herrmann hatte Hunger. Anderson hingegen hatte ein Herz für Tiere. Mit Fischabfällen wollte er den Vogel aus dem Nest zum Fressen locken – das klappte beim zweiten hingeworfenen Hering tatsächlich. Der Rest ist Geschichte.

Neuer Konkurrent suchte das Weite

Jedes Jahr stehen etliche Urlauber und Einheimische in der Warnower Dorfstraße unter dem acht Meter hohen Nest und schauen dem Treiben in luftiger Höhe zu. Und zu sehen war auch in diesem Jahr schon etwas. Allerdings trieb hier ein anderer Storch sein Unwesen – sozusagen ein Konkurrent von Herrmann. Weil der allerdings nicht sesshaft wurde, hatte der Hausherr nun freie Bahn. Klaus Anderson und Herrmann sind wieder das bekannte Traumpaar. Zumindest so lange, bis Herrmann Damenbesuch bekommt.

Blick zurück: Trauriges Ende für Jungstörche

Ob und wann es im Warnower Storchennest wieder klappert, ist noch Spekulation. „Hermeline, so nenne ich seine wechselnden Partnerinnen, wird schon kommen. Und vielleicht haben wir Glück, dass es sogar mal mehr als einen kleinen Storch im Nest gibt“, hofft Anderson. Gegeben habe es diesen Fall schon. Doch leider auch mit traurigem Ende. In einem niederschlagsreichen Frühjahr seien in Herrmanns Nest mal mehrere Jungvögel ertrunken.

Frühlingsgefühle in Warnow

Herrmann soll in diesem Frühling aber mehr Glück haben und vielleicht ja auch Glück bringen. Denn nicht nur er selbst soll ja bekanntlich für Nachwuchs sorgen. Auch in Warnow könnte sich mit seiner Ankunft sprichwörtlich Kindersegen einstellen. Zumindest ist der Frühlingsbote schon eingetroffen. Ob er auch die entsprechenden Frühlingsgefühle auslöst? Am Nest in Warnow darf zumindest beobachtet werden, was das berühmte Fabelwesen den Zuschauern zu bieten hat, ehe Herrmann, seine mögliche Gefährtin und vielleicht auch der Nachwuchs am Ende des Sommers wieder davonfliegen.

Von Mario Kuska