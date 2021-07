Stove

Ein unter Alkoholeinfluss stehender Mann ist am späten Dienstagabend in Stove bei Carlow (Landkreis Nordwestmecklenburg) gegen einen Zaun und eine Laterne gefahren. Wie die Polizeiinspektion Wismar am Mittwoch mitteilte, soll der 32-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge im Niendorfer Weg die Gewalt über seinen Pkw verloren haben, von der Fahrbahn abgekommen sein und einen Gartenzaun, eine Laterne und die Bankette beschädigt haben.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,8 Promille. Eine Blutprobe wurde dem Opel-Fahrer im Krankenhaus entnommen. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 18 000 Euro geschätzt.

In der Nacht zu Mittwoch registrierte die Polizei im Bereich Nordwestmecklenburg weitere Fälle, bei denen Kraftfahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen standen. So fiel Beamten bei einer Kontrolle in Schlagsdorf bei dem 68 Jahre alten Fahrer eines Volvo Alkoholgeruch auf. Eine Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille. Es wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Zwischen Herrnburg und Lüdersdorf stellten Beamte des Polizeirevieres Grevesmühlen gegen 1.40 Uhr bei einem 19-jährigen Rollerfahrer den Konsum von Cannabisprodukten über einen Urin-Schnelltest fest. Auch hier wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führen eines Kraftfahrzeuges unter berauschenden Mitteln eingeleitet.

Von OZ