Grevesmühlen

Die 12 000-Euro-Strafe, die die Macher des beliebten Piraten Open Airs in Grevesmühlen wegen ihrer zu langen Premiere am 23. Juli zahlen sollen, hat bei Lesern Unverständnis und Unmut hervorgerufen. Der Grund für die Strafe: Nach Ansicht der Kreisverwaltung wurden die Lärmschutz-Auflagen nicht eingehalten. So endete die Veranstaltung eine halbe Stunde später als angesetzt, statt 22 Uhr erst 22.35 Uhr.

Dörte Schmidt blickt auf die zurückliegenden langen Monate in der Corona-Zeit, betont: „Die Veranstaltungsbranche gehört zu denen, die während der Pandemie am meisten gebeutelt war und ist. Da sollte man doch kulant sein und das Unternehmen in Ruhe lassen, damit sie Geld verdienen können und mal darüber nachdenken, dass sie vielen Leuten, ob Einheimischen oder Touristen, Freude und Spaß bringen – als Aushängeschild des Landkreises.“ Hier setzt auch die Kritik von Silas Ha an: Das sei ein fatales Signal der Behörden für Kunst und Kultur in schweren Zeiten, für die Branche aufgrund der Corona-Situation. Lisa Baierlein sagt noch: „Deutscher als deutsch.“

„Bei der Premiere war die Kreisverwaltung noch sehr gnädig. Es gibt nun mal Auflagen und Vorgaben“

Nadine Anders wohne keine 250 Meter Luftlinie vom Veranstaltungsort entfernt, erzählt sie. „Und wir haben uns nie darüber beschwert. Aber es gibt nun mal Auflagen und Vorgaben für jede Branche. Auch für derartige Veranstaltungen. Bei der Premiere war die Kreisverwaltung noch sehr gnädig“, meint Anders. Denn den Premierenabend hätten die Piraten laut der Leserin erst um 2.30 Uhr ausklingen lassen. „Bis dahin war Gesang et cetera zu hören.“

Martin Gruel erinnert: „Ähnliches gab es doch schon mal bei Störtebeker in Ralswieck. Es ist schon peinlich, wie sich einige Menschen verhalten. Es ist doch nur eine kurze Zeit, und da kann man doch auch mal stillhalten und muss nicht alles infrage stellen.“

Leser stellen die Frage, ob es tatsächlich Anwohner so massiv gestört hat

Ina Schulz hebt hervor, wie viel Mehrwert ein solches Ereignis für die Region habe. „Die Stadt soll doch froh sein, dass so eine wunderbare kulturelle Veranstaltung zum Ansehen der Stadt beiträgt. Und das schon über Jahre und Stadt- beziehungsweise Landesgrenze hinaus. Ich wünsche den Piraten ganz viel Kraft und Erfolg, dass sie aus dieser Situation als Gewinner hervorgehen.“

Ronny Marks plädiert dafür, die Sache genau zu betrachten: „Die Frage an der Stelle wäre ja, ob es tatsächlich Anwohner so massiv gestört hat, dass man von einer allgemeinen Lärmbelästigung sprechen kann oder Störung der Nachtruhe oder Ähnlichem. Man darf nie die arbeitende Bevölkerung vergessen, die gegebenenfalls um solche Zeit schlafen muss und es dadurch womöglich nicht kann. Sollten aber Anwohner nichts gegen den Lärm gemeldet haben, verstehe ich die Höhe des Bußgeldes nicht. Man kann doch froh sein, wenn Veranstaltungen Menschen in die Orte ziehen. Wenn das Thema die Runde macht, kann sich das negativ auf den zukünftigen Verlauf solcher und anderer Veranstaltungen auswirken.“ Die Verwaltung sollte Lösungsansätze bieten, statt Bußgeldbescheide zu verschicken, rät Marks.

„Wie oft überziehen andere Veranstaltungen, etwa Konzerte ihre Endzeit?“

Michael Kummer habe gar den Eindruck, so notiert er es, „dass die Veranstaltungen jemandem ein Dorn im Auge sind und mit allen Mitteln versucht wird, die Veranstalter zum Aufgeben zu zwingen.“ Und Regina Schwarz würde sich nicht wundern, wenn sich die Piraten bald aus Grevesmühlen verabschiedeten. In diese Richtung denkt auch Sandra Heinrichs: „Einige versuchen scheinbar wirklich alles, damit das Unternehmen Grevesmühlen endgültig verlässt. Wie oft überziehen andere Veranstaltungen, etwa Konzerte, ihre Endzeit? Da wurde seltsamerweise nicht gleich mit Strafe gedroht.“

Von Juliane Lange