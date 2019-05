Boltenhagen

Wer am Sonntag, 26. Mai, morgens zur Wahl geht, kann sich gleich noch etwas am Strand von Boltenhagen bewegen und etwas für die Umwelt tun. Das ist die Meinung der Strandkorbvermieter Tina und Stefan Jeske, die seit 2017 Müllsammelaktionen am Strand des Ostseebads mit der Surfrider Foundation organisieren.

„Treffpunkt am 26. Mai ist um 11 Uhr die Strandbar20 am Strandaufgang 13“, kündigt Stefan Jeske an. „Dort geben wir Müllsäcke aus und verteilen wir uns auf die Strandbereiche.“ Jeskes haben ähnliche Sammelaktionen bereits 2017 mit der Surfrider Foundation initiiert, die Freiwillige für den Kampf gegen Müll in Ozeanen, Seen und Flüssen gewinnen will.

Tina und Stefan Jeske sind Strandkorbvermieter in Boltenhagen. Sie setzen sich für Sauberkeit an Meeren, Seen und Flüssen ein. Quelle: Malte Behnk

Vor allem kleiner Plastikmüll und Zigarettenkippen sind am Strand zu finden, weil die Reinigungsmaschinen des Bauhofs sie nicht erfassen. „Wir geben an unserer Strandkorbvermietung Dosen als Aschenbecher aus und haben Müllbeutel in kleine Dosen gesteckt, die sich die Gäste mitnehmen können, um ihren Müll zu sammeln“, sagt Stefan Jeske, der jeden Morgen zwischen den Strandkörben aufräumt. „Es ist mit den Jahren schon weniger geworden“, sagt er. Dennoch sei täglich Plastik und anderer Müll am Strand zu finden.

Wer sich an der Aufräumaktion beteiligen möchte, kann am Sonntag, 26. Mai, um 11 Uhr zum Treffpunkt an der Strandbar20, am Schwanenweg kommen.

