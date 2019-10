Boltenhagen

Mit den Strandspielen für die ganze Familie wird es am Sonnabend, 19. Oktober, ab 10 Uhr noch einmal sportlich am Strand bei der Seebrücke in Boltenhagen. Für Urlauber und Einheimische ist die Veranstaltung schon zur Tradition geworden.

In diesem Jahr haben die Mitarbeiter der Kurverwaltung als Disziplinen Disc-Golf und Leitergolf, Boccia, Strandspiele wie Wikingerschach oder Mölkky und andere Wurfspiele vorbereitet. Besonders lustig sollen der Hockerlauf und der Flossensprint werden. Für die Kinder werden außerdem zwei Hüpfburgen in Form eines Clowns und eines Tigers aufgebaut und es gibt einen gesonderten Spielbereich für ganz kleine Kinder.

Von Malte Behnk