Straßenfest in Grevesmühlen: Hubschrauber-Rundflüge bei der Feuerwehr

Grevesmühlen

Die Feuerwehr geht in die Luft: Beim großen Straßenfest in Grevesmühlen, das am 15. Mai im Gewerbegebiet Langer Steinschlag stattfindet, haben sich die Brandschützer etwas Besonderes einfallen lassen. „Wenn wir schon 100 werden, dann soll es schon etwas anderes sein“, sagt Nico Voigt, Zugführer und der kreative Organisationskopf der Grevesmühlener Feuerwehrleute. Und deshalb können die Besucher in diesem Jahr Rundflüge mit einem Hubschrauber buchen. 45 Euro kostet der kurze Ausflug über Grevesmühlen.

Wer etwas länger in der Luft bleiben möchte, für den haben die Piloten noch ein Spezialangebot. Es gibt vier Tickets von Kiel nach Grevesmühlen und noch einmal vier für den Flug von Nordwestmecklenburg in die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt. Diese Karten kosten allerdings 100 Euro pro Person. Wer sich im Vorfeld die Tickets sichern möchte, vielleicht als Geschenk für Freunde, Familie oder die Mitarbeiter, der bekommt sie bei Nico Voigt, einfach anrufen unter 0152/57066337.

Tauschbörse für das Stickerheft

Eigentlich wollten die Feuerwehrleute in diesem Frühjahr zu einem großen Empfang einladen aufgrund des Jubiläums. Doch weil die Mehrzweckhalle im Ploggenseering belegt ist, muss die Veranstaltung verschoben werden. Die Hubschrauberrundflüge sollen für die Besucher zumindest ein Anlass sein, um bei den Brandschützern vorbeizuschauen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Apropos vorbeikommen: am 15. Mai lädt Nico Voigt von 13 bis 14 Uhr zu einer Tauschbörse ein. Hintergrund ist der Verkauf der Sticker, die es bei Real in Grevesmühlen in den vergangenen Wochen gab. Mehr als 100 Aufkleber mit allen Gesichtern, der Technik und den Einsätzen konnten die Kunden in das Stickerheft kleben. „Und wer noch Sticker tauschen möchte, der kann das an diesem Tag tun“, erklärt der Zugführer.

Ansonsten bietet das Straßenfest in diesem Jahr wieder alles, was die Besucher gewohnt sind. Einen großen Floh- und Krammarkt gibt es ebenfalls wieder. Dazu kommen viele Angebote und offene Türen bei den Firmen, die sich im Gewerbegebiet befinden und die sich an dem Fest beteiligen. Von 10 bis 16 Uhr dauert das Straßenfest.

Von Michael Prochnow