Grevesmühlen

Noch bis 16 Uhr lädt das Straßenfest in Grevesmühlen am Langen Steinschlag die Besucher ein. Zu erleben gibt es so einiges: Auf dem Gelände von Benthack ist eine Hüpfburg aufgebaut und Kinder, Papas oder Mamas können sich am Bullenreiten ausprobieren. Eine Torwand ist in Höhe von Reifen Wohlert aufgebaut. Vor dem ehemaligen Autohaus steht ein Brandübungscontainer, an und in dem die Kreisfeuerwehr Vorführungen anbieten wird. Ebenso wird sich die Medical Task Force-Gruppe des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) vorstellen. Tipps rund um die Frisur haben die Mitarbeiter des Modefriseurs Gädert. Tierfreunde können sich am Stand des Lottihofs Seefeld informieren. 60Verkäufer bieten auf dem Flohmarkt alles an, was man oder frau gebrauchen kann.

Michael Prochnow