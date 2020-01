Warnow

Die Nachricht, dass die Sanierung der 1,8 Kilometer langen Dorfstraße in Warnow durch den Landkreis auch 2020 nicht realisiert wird, heizt die kontroverse Debatte um Ursachen und Hintergründe erneut an. Dazu gibt es jetzt zwei Leserbriefe zum Artikel „Geplante Straßensanierung entzweit ein ganzes Dorf“, OZ vom 14. Januar:

„Wir sind seit über 30 Jahren direkte Anlieger der K18 und sind an einer Sanierung der Straße sehr interessiert und haben uns in den vergangenen Jahren auch stets dafür eingesetzt. Die Sanierung der K18 hat bisher nicht stattgefunden, da vom Landkreis keine genehmigungsfähige Planung vorgelegt werden konnte! Die vorgelegten Planungsvarianten verstoßen in vielen Punkten gegen bundesdeutsche Gesetze und gegen Gesetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern! Dieser Fakt ist vom Landkreis zu verantworten, dadurch kam es zur Verschleppung der Straßensanierung und zur Verschwendung von Steuergeldern! Auch die Spaltung der Gemeinde wurde durch eine primäre und fortgesetzte Falschinformation der Gemeindevertretung ( wie z. B. nur eine Sechsmetervariante sei förderfähig) herbeigeführt. Michaela und Peter Hempel, Warnow

„Zu den OZ-Artikeln benenne ich an dieser Stelle drei Fakten: 1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Warnow hat am 5.8.2014 eine 6-m-Straßenbau-Variante mit weitgehender Allee-Fällung beschlossen und somit die schmaleren Alternativen abgewählt. Damit hat sich die Gemeindevertretung wissentlich für eine nicht genehmigungsfähige Bauvariante entschieden (Verstoß u. a. gegen das Alleenschutz-Gesetz).

2. Um jedoch eine gesetzeskonforme Straßensanierung zu realisieren, hat die Untere Naturschutzbehörde des Kreises 2015 eine Umweltverträglichkeitsprüfung und ein Planfeststellungsverfahren veranlasst. Seitdem liegt das Heft des Handelns bei den Behörden.

3. Eine baldige Straßensanierung wünschen wir uns alle! Polemische Argumentationen sind für ein friedliches Zusammenleben im Dorf Warnow nicht hilfreich.“

Dr. H. Rocholl, Warnow

Von Michael Prochnow