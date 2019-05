Grevesmühlen

Ab der 22. Kalenderwoche, die mit dem 27. Mai beginnt, sollen die Arbeiten zur Sanierung der Straßen im südlichen Bereich der Grevesmühlener Innenstadt beginnen. Das teilt das Bauamt der Stadt mit. Konkret geht es um die Kirchstraße, die Schulstraße und den Ziegenhorn. Über Jahre hatten sich die Planungen hingezogen, nun erfolgt die Umsetzung. Was das für die Anwohner bedeutet, wie in der Bauphase das Parken und die Müllabfuhr geregelt werden und vor allem, wie die neuen Straßen und Gehwegen gestaltet werden sollen, das teilt das Bauamt auf einer Einwohnerversammlung am Donnerstag, 23. Mai, mit. Beginn ist um 18 Uhr im Rathaus der Stadt.

Michael Prochnow