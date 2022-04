Grevesmühlen

Der lange erwartete Ausbau der Straße „Rosenweg“ in Grevesmühlen vom Einmündungsbereich in die Klützer Straße bis zum Wohngebiet „Mühlenblick“ hat begonnen. Ausgebaut werden dabei auch die beiden nördlich einmündenden gleichnamigen Wohnstraßen. Insgesamt sollen die Bauarbeiten bis Ende November dauern.

Sperrung in drei Abschnitten

Dabei werden Abschnitte komplett gesperrt. Damit die Beeinträchtigungen für die Anwohner so gering wie möglich sind, ist die Baumaßnahme in drei Abschnitte unterteilt. Zunächst wird am Rosenweg von der Klützer Straße bis zum neuen Wohngebiet „Mühlenblick“ gearbeitet. Dann folgt die westliche Stichstraße und danach die östliche Stichstraße.

Zufahrt für Rettungskräfte gesichert

Da die Bauabschnitte komplett gesperrt werden, können in der Zeit auch Anlieger nicht zu den Grundstücken fahren. Zu Fuß werden aber alle Grundstücke jederzeit erreichbar sein. Die Zufahrt für Feuerwehr und Rettungskräfte wird durchgehend gewährleistet.

Bei dem Ausbau werden die Regen- und Schmutzwasserleitungen im öffentlichen Bereich und die Trinkwasserversorgungsleitungen inklusive der Hausanschlüsse erneuert. Die Fahrbahn wird mit abschnittsweise asphaltiert oder gepflastert.

Von Malte Behnk