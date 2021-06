Bad Kleinen

Nachdem am Mittwochmorgen zwei Hunde von einem Schienenfahrzeug bei Gallentin (Landkreis Nordwestmecklenburg) erfasst wurden, kam es zu einer fast zweistündigen Sperrung der Bahnstrecke zwischen Bad Kleinen und Schwerin. Der Polizei zufolge starb einer der beiden Hunde, ein Spitz, bei dem Zusammenprall. Der Labrador lag verletzt in den Gleisen. Die Tiere waren von ihrem Grundstück entlaufen und liefen in die Gleise.

Eine nachfolgende Regionalbahn konnte die Tierkörper in den Gleisen entdecken und verständigte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn. Es wurde eine sofortige Streckensperrung zur Bergung des verletzten Tieres angeordnet. Diese verlief zunächst schwierig, gelang aber mithilfe einer Lore durch die Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen.

Verletztes Tier kam sofort zum Tierarzt

Das verletzte Tier wurde noch vor Ort an seinen Besitzer übergeben, der sich sofort mit dem Hund zum Tierarzt begab. Neben der FFW Bad Kleinen kamen die Bundespolizei sowie der Notfallmanager der Deutschen Bahn zum Einsatz. Derzeit ist noch unklar, wie die Hunde das Grundstück ihrer Besitzer verlassen konnten. Durch die Streckensperrung kam es bei acht Zügen zu 384 Minuten Verspätungen, zwei Gesamt- und vier Teilausfällen.

Von OZ