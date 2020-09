Schüler in MV wird es möglicherweise freuen – bei Arbeitnehmern dagegen für Ärger sorgen: Die Mitarbeiter im öffentlichen Nahverkehr treten am Dienstag in einen mehrstündigen Warnstreik. Wo wird gestreikt? Wer darf zu Hause bleiben? Sind Fahrgemeinschaften erlaubt? Die OZ gibt wichtige Tipps.