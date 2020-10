Grevesmühlen

Die Türen der Röntgenabteilung im Grevesmühlener DRK-Krankenhaus blieben am Montag verschlossen – und sie bleiben es auch am Dienstag. Die Gewerkschaft Verdi hat erneut zu einem Warnstreik aufgerufen und die Mitarbeiter der Röntgenabteilung schlossen sich dem an. Die nichtärztlichen Beschäftigten des Krankenhauses verleihen mit dem Arbeitskampf ihrer Forderung nach einem eigenen Tarifvertrag Nachdruck.

Zudem verlangen sie: Schluss mit Drohungen. So stand es auch in großen Lettern auf einem Plakat geschrieben. Hintergrund sind nach Angaben von Gewerkschaftssekretär Daniel Taprogge drei Abmahnungen, die einer Kollegin im Krankenhaus ausgesprochen worden sind. Silke Schulz von der Intensivstation setzte sich von Anfang an für bessere Arbeitsbedingungen, bessere Bezahlung und einen Tarifvertrag im Krankenhaus ein – und wurde dafür nach Aussagen vieler Mitarbeiter vom Arbeitgeber bestraft.

„Es ist skandalös, dass sie herausgepickt, an die Wand gestellt und mit Messern beworfen wird“, umschrieb Anke Sandmann. „Die Abmahnungen sind haltlos und reine Taktik“, ergänzte Annemarie Brüshaver. „Wir stehen hinter Schwester Silke“, betonte sie. Inzwischen beschäftigt der Fall auch das Arbeitsgericht.

Planbare Operationen abgesagt

Etwa 20 Mitarbeiter versammelten sich am Montag zunächst vor dem Krankenhaus und später vor der Malzfabrik. Von dem Streik habe Geschäftsführer Jan Weyer aus internen Quellen erfahren, erklärte er gegenüber der OZ. „Auf Grundlage des angekündigten Streiks und nach Rücksprache mit den Mitarbeitern, die bekanntgaben, sich am Streik zu beteiligen, wurden alle planbaren Operationen abgesagt“, schilderte er. Die Arbeit im Krankenhaus sei aber abgesichert, auch am Dienstag. „Die einzelnen Stationen sind ausreichend besetzt. In Notfällen sind die bekannten Rufnummern zu nutzen, die Notfallambulanz am Krankenhaus ist 24 Stunden besetzt“, betonte er.

Die Mitarbeiter und die Gewerkschaft fordern von Jan Weyer, dass er an den Verhandlungstisch zurückkehrt. Ein Gespräch hatte es bisher gegeben, ein weiteres sei von ihm abgesagt worden, heißt es. Ein Krankenhaus funktioniere nur, wenn die Mitarbeiter funktionieren. „Das fängt in der Küche an und endet im OP“, erklärte Steffen Kühhirt, Leiter des Landesfachbereichs Gesundheit/Soziales von Verdi Nord. Ein Tarifvertrag für alle Beschäftigten sei da nur legitim. „Wir werden darum kämpfen und nicht freiwillig vom Spielfeld gehen“, ergänzte er.

Zuspruch aus der Politik

Unterstützung haben die Krankenhausmitarbeiter auch aus der Politik. „Es muss so verhandelt werden, wie es die Mitarbeiter verdient haben“, sagte Horst Krumpen ( Die Linke). In der jüngsten Kreistagssitzung brachten seine Fraktion und die Grünen den Antrag ein, dass sich Nordwestmecklenburgs Landrätin Kerstin Weiss stärker für die Grevesmühlener Klinik einsetzt. „Wir haben versucht, die Landrätin zum Jagen zu tragen“, umschrieb er es. Kerstin Weiss ist im Beirat des Krankenhauses – allerdings nicht in ihrer Funktion als Landrätin, betonte sie.

Auf Augenhöhe verhandeln, das forderte auch Henning Foerster von den Landtags-Linken am Montag vor der Malzfabrik. Für den Betrieb der Krankenhäuser in Grevesmühlen und Grimmen – auch dort wurde am Montag gestreikt – sei ausreichend und gut qualifiziertes Personal erforderlich. „Ein Tarifvertrag bietet dafür eine gute Basis. Dienstleistungsbereiche aus den Krankenhäusern auszulagern, ist dagegen der völlig falsche Weg. Wenn das Krankenhaus Probleme mit der Kostenerstattung haben sollte, dann kann es nicht die Beschäftigten dafür zur Verantwortung ziehen, sondern muss sich mit den Kostenträgern auseinandersetzen.“

Kreistagsmitglied Jörg Autrum ( FDP) glaubt nicht, dass die Geschäftsführung nicht den Willen hat, die Mitarbeiter anständig zu bezahlen. Zum jüngsten Sozialausschuss des Kreistages waren Jan Weyer und der kaufmännische Direktor Christian Lojewski geladen. „Dort haben wir erfahren, dass das Krankenhaus bis auf das Jahr 2019 rote Zahlen geschrieben hat“, berichtete Jörg Autrum, dessen Eindruck ist, dass es im Grevesmühlener Krankenhaus nicht allen um die Löhne und Gehälter gehe. „Ich vermute, dass es einen Zwiespalt zwischen der Gewerkschaft Verdi und dem Betriebsrat gibt.“ Unstrittig sei, dass das Grevesmühlener Krankenhaus eine wichtige Funktion in der Region erfülle. „Und deshalb müssen wir alles dafür tun, um dieses Haus zu erhalten“, ergänzte Kreis- und Landtagsmitglied Simone Oldenburg ( Die Linke).

Etwa 30 Streikende aus dem DRK-Krankenhaus Grevesmühlen, den Stadtverwaltungen Grevesmühlen und Wismar sowie der Kreisverwaltung versammelten sich am Montag vor der Malzfabrik. Quelle: Jana Franke

Arbeitsniederlegungen auch in Behörden

Den Krankenhausmitarbeitern schlossen sich am Montag etwa zehn Mitarbeiter der Stadtverwaltungen Grevesmühlen und Wismar sowie der Kreisverwaltung an. Für die Beschäftigten der Kommunen wird derzeit der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) verhandelt. Am 22. Oktober beginnt die letzte Verhandlungsrunde, zwei hatten bisher kein Ergebnis gebracht. Die Gewerkschaft Verdi fordert in der aktuellen Tarifrunde eine Entgeltsteigerung in Höhe von 4,8 Prozent, mindestens aber eine Erhöhung der Entgelttabellen um 150 Euro.

Im Gespräch sind bisher 3,5 Prozent Erhöhung. „Dieses Angebot ist der pure Hohn und gleicht gerade einmal die jährlichen Preissteigerungen aus“, kommentierte Frederike Gerber von der Stadtverwaltung Wismar. Sie bedauerte, dass sich nur zwei Mitarbeiter aus der Hansestadt an dem Streik in Grevesmühlen beteiligten.

Frederike Gerber aus der Stadtverwaltung Wismar: „Das bisherige Angebot ist purer Hohn.“ Quelle: Jana Franke

Verdi fordert zudem für Auszubildende und Studierende in den Verwaltungen 100 Euro. Weiterhin wird erwartet, dass 30 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung die Arbeitszeit in den neuen Bundesländern an die Arbeitszeit in den alten Bundesländern angeglichen wird. „Es ist nicht mehr hinnehmbar, dass die Arbeitnehmer in den neuen Bundesländern für das gleiche Geld länger arbeiten müssen“, sagte Steffen Kühhirt. Beschäftigte in Ostdeutschland arbeiten noch 40 Stunden, in Westdeutschland dagegen 39 Stunden. „Die Arbeitszeitmauer muss eingerissen werden, wenn wir Fachkräfte halten wollen.“

Von Jana Franke