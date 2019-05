Grevesmühlen

Zwei Jahre haben die Bürgermeister im Amt Grevesmühlen Land über den neuen Vertrag zur Verwaltungsgemeinschaft beraten. Der war notwendig geworden, um das Verhältnis zwischen den Gemeinden und der Stadt Grevesmühlen auf ein tragfähiges Fundament zu stellen. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen haben die Gemeinden im Grevesmühlener Umland seit 2003 keine eigene Verwaltung mehr, stattdessen erledigt das Rathaus in Grevesmühlen alles, was für die Gemeinden wichtig ist. Dafür zahlen die Gemeinde eine Umlage. Die Grundlage dafür bildet der Vertrag über die Verwaltungsgemeinschaft, der nun erneuert werden soll.

Deutliche Mehrheit stimmt für den neuen Vertrag

Die Mehrheit der Bürgermeister und auch die Stadtvertretung Grevesmühlen haben dem Vertrag bereits zugestimmt. Und genau das, so findet Hans-Jürgen Vitense, Bürgermeister der Gemeinde Testorf-Steinfort, seien falsche Entscheidungen gewesen. Ein Grund: „Wir dürfen als kleine Gemeinde wieder nichts entscheiden, und das stört mich an dem Vertrag.“ Das hat Vitense auf diversen Sitzungen öffentlich bekundet und auch in seiner Gemeinde so erklärt. Aus seiner Sicht gehöre der Vertrag in die Tonne.

Offener Brief des Amtsvorstehers

Der massive Widerstand aus Testorf-Steinfort hat nun dazu geführt, dass Amtsvorsteher Peter Koth und sein Stellvertreter Hans-Peter Voß einen Brief an die Kommunalpolitiker verschickt haben, in dem sie ihre Sicht auf den Vertrag und die Haltung von Vitense darlegen. Der Vertrag sei nicht nur das Ergebnis monatelanger Verhandlungen sondern dringend notwendig, um die kommenden Jahre vernünftig zu planen, auch rechtlich sei das Papier wasserdicht, heißt es darin. Und überdies mehrheitlich längst beschlossen. Nur: „Was kümmert mich die Mehrheit, wenn sie alle falsch liegen“, so der Kommentar von Testorf-Steinforts Bürgermeister dazu, der Widerspruch gegen den Vertrag eingereicht hat.

Kommunalaufsicht prüft den Vertrag

Sonderlich große Chancen auf Erfolg hat dieser Widerspruch vermutlich nicht, wie eine Nachfrage bei der Kommunalaufsicht des Landkreises ergab. Der Leiter der Behörde, Yann-Christoph Collin erklärte dazu: „Bereits im Vorfeld war die Kommunalaufsicht in die Ausarbeitung des Vertrages beratend eingebunden. Aus Sicht der Kommunalaufsicht ist der Vertrag für das Amt und damit auch die amtsangehörigen Gemeinden rechtlich und wirtschaftlich vorteilhaft. Ich möchte dem Ergebnis der Prüfung nicht vorgreifen; derzeit gibt es aber keine Aspekte, die aus unserer Sicht einer Genehmigung entgegenstehen.“

Investieren trotz leerer Kassen

Vitense moniert unter anderem, dass die Gemeinde keinen Einfluss auf die Personalpolitik im Rathaus hätten. Und mit der Umlage würden die Kommunen die Maßnahmen der Stadt Grevesmühlen mitfinanzieren. Dass das nicht der Fall sei, hatte Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler bereits mehrfach dargelegt. Überhaupt das Thema Finanzen: In dem Brief des Amtsvorstehers wird auch die prekäre finanzielle Situation der Gemeinde Testorf-Steinfort angerissen, die seit Jahren ihren Haushalt – im Gegensatz zu den übrigen Gemeinden im Amt – nicht ausgleichen könne. Hans-Jürgen Vitense sieht die Ausnutzung des Kassenkredites – dem Dispo für Kommunen – eher als Vor- denn als Nachteil. „Wir lassen das Geld arbeiten, schieben die Konjunktur an, schaffen Arbeitsplätze und damit was für die Menschen in unserer Gemeinde, damit sie sich heimisch fühlen“, so der Bürgermeister zum Umstand, weshalb die Gemeinde weiter Geld ausgebe obwohl die Kasse leer sei. Und weiter: „Der Landkreis, das Land MV und Europa haben und werden uns auch weiter unterstützen.“

