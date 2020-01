Streit um Feuerwehrgerätehaus in Schattin

Herrnburg/Schattin

Im Mittelpunkt heftiger Diskussionen stand in der jüngsten Sitzung der Lüdersdorfer Gemeindevertretung die Feuerwehr in Schattin. Dabei ging es aber nicht um Brände oder die Einsatzbereitschaft der Kameraden, sondern den geplanten Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses mit derzeit eingeplanten Kosten von 1,5 Millionen Euro.

In der Einwohnerfragestunde meldeten sich Bürger zu Wort. Sie äußerten ihre Bedenken zu dem Vorhaben. „Wir wollen nachher nicht das Wasser abbekommen und auf unserem Grundstück ertrinken“, erklärte Thomas Driemecker, der neben dem geplanten Neubau wohnt. Als Nachbar müsse er das befürchten, da nach dem Entwurf eine Erhöhung des Geländes, wo das Feuerwehrgerätehaus dann steht, vorgesehen ist. Außerdem regte der 48-Jährige an, dass das Dach nicht trapezförmig gebaut wird und die Fassade so gestaltet wird, dass sie ins Dorfbild passt. An die Kinder sollte man bei dem Vorhaben ebenfalls denken, wie eine junge Frau aus Palingen meinte. Ihnen müssten ebenfalls Räumlichkeiten angeboten werden. Und Dietrich Klein ging noch einen Schritt weiter. „Warum wird dann nicht gleich ein Dorfgemeinschaftshaus gebaut?“, fragte der Schattiner.

Das Tanklöschfahrzeug der Freiwillligen Feuerwehr Schattin steht bisher in einer privaten Scheune. Quelle: Jürgen Lenz

Huzel : Dorfgemeinschaftshaus wird es nicht geben

„Geplant ist ein Zweckbau, der bestimmte Aufgaben zu erfüllen hat“, antwortete Erhard Huzel ( CDU), Bürgermeister der Gemeinde Lüdersdorf. Vorrangig im Blick habe man die Einsatzkräfte und den Brandschutz, ohne dabei den Nachwuchs zu vernachlässigen und nur ein reines Feuerwehrhaus zu bauen. Ein Schulungsraum ist vorgesehen. Ein Dorfgemeinschaftshaus, so stellte Huzel klar, wird es aber nicht geben.

Neubau dringend nötig Nur provisorisch ist Unterbringung des Tanklöschfahrzeugs der Freiwilligen Feuerwehr Schattin in einer angemieteten Scheune. Sie entspricht weder in den Abmessungen, noch in der Funktionalität und dem Raumangebot geltenden Vorschriften. Ebenfalls ein Provisorium: ein Container mit Schulungsraum, Toilette und Regalen für die Einsatzbekleidung. Der Brandschutzbedarfsplan der Gemeinde Lüdersdorf weist nach, dass sowohl die Feuerwehr in Schattin als auch der Neubau eines Gerätehauses nötig sind.

Petra Zacharias (Wählergruppe „Die Initiative“) kritisiert, das Prinzip der Nachhaltigkeit, das in ihren Augen vor allem für kommende Generationen wichtig ist, würde bislang in den Planungen fehlen. Der Einsatz erneuerbarer Energien, ein Gründach oder auch ein Regenrückhaltebecken, all das habe keine Berücksichtigung gefunden. Besonders irritiert war sie, dass es bereits eine sehr detaillierte Aufschlüsselung der Kosten für das Feuerwehrgerätehaus gibt. Und das obwohl es sich doch erst um einen Entwurf handelt. Finden dann Einwände, wie sie Petra Zacharias und ihre Wählergruppe „Die Initiative für eine ökologische und soziale Politik in der Gemeinde Lüdersdorf“ haben, keine Berücksichtigung mehr?

Thomas Driemecker, Nachbar des geplanten Feuerwehrgerärtehauses in Schattin. Quelle: Dirk Hoffmann

Schon zu einem Vorentwurf gehört auch immer ein Kostenplan, wie Architekt Axel Danne erklärte. Zunächst einmal müsse Planungssicherheit geschaffen werden, auch die öffentlich-rechtlichen Belange seinen abzuklären. Erst danach sei eine energetische Betrachtung möglich. Denkbar wäre, so der Architekt, zum Beispiel eine Fotovoltaikanlage und ein Gründach. Das müsse dann in die weitere Planung miteinfließen und würde auch wieder zu anderen Kosten führen.

Unabhängig von diesen möglichen Planungsänderungen sind bestimmte gesetzliche Bedingungen zu erfüllen, die die Feuerwehrunfallkasse vorgibt. Daran kommt man nach Aussage des Architekten nicht vorbei, da sonst der Bau nicht genehmigt wird. Für den Neubau in Schattin gehören dazu die 18 vorgesehenen Stellplätze.

„Die Initiative“ fordert Energieeffizienz

Mit 15 Ja-Stimmen, keiner Gegenstimme und auch keiner Enthaltung beschloss die Gemeindevertretung am Ende die Fortsetzung der Objektplanung bis hin zur Genehmigungsplanung. Mit zwölf Nein-Stimmen und drei Ja-Stimmen lehnte die Gemeindevertretung den Antrag der Fraktion „Die Initiative“ ab. Gefordert worden waren darin unter anderem eine Optimierung der Wärmedämmung, eine energieeffiziente Beheizung der Fahrzeughalle, der Aufbau von Solarkollektoren und eine mögliche Dachbegrünung. „Es muss auch volkswirtschaftlich bleiben. Deshalb werden wir als Fraktion das ablehnen“, hatte Frank Arnold ( CDU) vor der Abstimmung erklärt.

Auch wenn der Antrag abgelehnt wurde, bedeutet es nicht, dass erneuerbare Energieformen oder Nachhaltigkeit keine Berücksichtigung bei den weiteren Planungen für das Feuerwehrgerätehaus in Schattin finden. So stehe man nach Aussage von Huzel mit dem Landeszentrum für erneuerbare Energien in Kontakt.

Anwohner: Neubau muss ins Dorfbild passen

Alles andere als zufrieden mit dem Ergebnis nach der langen Diskussion zeigte sich indes Thomas Driemecker. „Ich habe nichts gegen den Bau eines Feuerwehrgerätehauses. Aber es muss auch ins Dorfbild passen“,erläuterte der Nachbar des geplanten Neubaus. Die weiteren Sitzungen zu dem Thema will er auf jeden Fall besuchen.

Lesen Sie auch:

Schattin: Neue Chancen für Häuslebauer und Feuerwehr:

Feuerwehren wollen Einsatzwagen zum Schnäppchenpreis

Von Dirk Hoffmann