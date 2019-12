Stadt bleibt konsequent: Falschparken vor den Schulen wird weiter geahndet

Grevesmühlen

Pünktlich jeden Morgen kurz nach 7 Uhr und dann noch einmal gegen 13 Uhr ist es immer das gleiche Bild. Weil die Parkplätze auf der Wiese zwischen Ploggensee- und Wasserturmschule nicht ausreichen, weichen die Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen beziehungsweise abholen, auf die Wiese und die Bustaschen aus. Und dafür gibt es regelmäßig Strafzettel. Nachdem eine junge Mutter aus Upahl ihrem Ärger öffentlich Luft gemacht hatte, landete das Thema in der Stadtvertretung. Bürgermeister Lars Prahler (parteilos) räumte ein, dass es seit Jahren dort Probleme gebe und man sich im Rathaus über eine Lösung Gedanken machen würde. Jetzt gibt es ein Ergebnis. Und das sieht so aus: Es bleibt vorerst alles, wie es ist.

Prahler : Es wird kein Provisorium geben

Im Bauausschuss verkündete Lars Prahler, dass das Problem allein durch die Stadt kurzfristig nicht zu lösen sei. „Jetzt ein Provisorium dort zu schaffen, würde die Situation eher verschärfen.“ Entspannung könnte nach Ansicht des Bürgermeister die Schaffung von Haltezonen in der Wismarschen Straße bringen. „Wir prüfen derzeit die Möglichkeiten dafür.“ Unter den Mitgliedern der Stadtvertretung und des Bauausschusses gibt es die mehrheitliche Ansicht, dass das Problem auch nicht auf Seiten der Stadt sondern eher bei den Eltern zu suchen sei. Schließlich, so ein Argument, seien in früheren Jahren die Kinder auch allein und zu Fuß zur Schule gegangen. Ein weiterer Punkt: Den Kindern würde Bewegung gut tun, die Eltern würden es mit der Fürsorge übertreiben und die Schüler müssten auch nicht mit dem Auto bis vor die Klassentür gebracht werden.

Strafzettel für Falschparker gibt es weiterhin

Fazit der Debatte im Grevesmühlener Bauausschuss: Das Parken beziehungsweise Halten auf der Rasenfläche wird auch weiterhin durch das Ordnungsamt geahndet. In den Bustaschen gelten ohnehin strikte Regeln. Auch deren Einhaltung wird das Ordnungsamt überwachen, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Eltern sind von den Nachrichten aus dem Rathaus wenig begeistert. Zumal die Argumente nicht zutreffen würde, heißt es von den betroffenen Müttern und Vätern. Denn vor allem in der dunklen Jahreszeit sei es für die Kinder zu gefährlich mit dem Fahrrad durch die Stadt zu fahren. Kinder aus den umliegenden Ortschaften, die in Grevesmühlen beschult werden, dürften nicht in jedem Fall kostenfrei mit dem Bus fahren. Upahl beispielsweise gehört zum Einzugsgebiet Mühlen Eichsen – die Schüler müssen ihr Ticket selbst bezahlen. Auch deshalb fahren Eltern ihre Kinder zu Schule und zurück.

