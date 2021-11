Streit um Leben im Sperrgebiet: Ihre Erinnerungen und Meinungen als Leser sind gefragt

Grevesmühlen

Es ist in dieser Woche zum heiß diskutierten Thema geworden: das Leben im Sperrgebiet in Nordwestmecklenburg. Ganz unterschiedliche Erinnerungen haben es wieder zum Thema gemacht. Immer mehr Leser der Ostsee-Zeitungen melden sich zu Wort.

Anlass für die teils sehr emotional geführte Diskussion: eine Äußerung von Volker Jakobs bei einer Radtour mit Touristen auf den Spuren der Geschichte des Sperrgebiets: „Zurück blieben die Alten und Alkoholiker.“ Für diesen verallgemeinernden Satz hat sich Volker Jakobs mittlerweile aufrichtig bei den ehemaligen Bewohnern des Sperrgebietes nahe der deutsch-deutschen Grenze entschuldigt.

„Ich hatte hier nichts auszustehen“

In einer Gesprächsrunde sagte die Dassowerin Lydia Jürß dann: „Ich hatte hier nichts auszustehen.“ Die Dassower Bürgermeisterin Annett Pahl (SPD) meinte: „Wir haben es hier nicht nur ausgehalten.“ Viele Menschen seien sogar bewusst im Sperrgebiet wohnen geblieben. Enrico Selzer erinnert sich an eine schöne Kindheit im Sperrgebiet und berichtet: „Ich habe mich nie eingesperrt gefühlt.“

Leser haben auf diese Meinungen teils mit Zustimmung reagiert, teils mit energischem Widerspruch. Wulf Frensel meint: „Ich finde es furchtbar, wie verharmlosend die Zustände in Dassow während der DDR-Zeit beschrieben werden.“ Dem stimmen einige Leser zu. Andere meinen dagegen, das Leben im Sperrgebiet sei schön gewesen und einiges besser als heute – der öffentliche Nahverkehr beispielsweise.

Von Jürgen Lenz