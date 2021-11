Dassow

Immer mehr Leser der Ostsee-Zeitung beteiligen sich an der teils emotional geführten Diskussion über das Leben im früheren DDR-Sperrgebiet. Jetzt meldet sich Peter Hölper zu Wort. Er wohnt in Sanitz. Von 1940 bis 1961 lebte seine Familie in Dassow. Sie wurde am 3. Oktober 1961 ausgewiesen – wie viele andere Bewohner des Sperrgebietes nahe der innerdeutschen Grenze.

„So ist meine Sicht vielleicht etwas anders als die der Bürger Dassows, die bis zur Wende dort lebten“, erklärt Peter Hölper. Er konnte bis zum Fall der Mauer nur zwei Mal in die alte Heimat einreisen – wegen Sterbefällen. Er berichtet: „Wir haben unser Leben nach der Ausweisung eingerichtet, hatten dann unsere Arbeitsplätze beziehungsweise einen Studienplatz, lebten uns im neuen Wohnort ein.

Unbeschwerte Kindheit im Sperrgebiet

Der ehemalige Dassower kennt das Leben im Sperrgebiet als Kind und Jugendlicher. Er schreibt: „Als Kinder war das Leben dort aus heutiger Sicht unbeschwert und wohl behütet. Spielen, Rodeln und Eislaufen, Baden im See, Kino und Schule.“ Die Grenze existiert zwar, war aber ein gewohnter Fakt. „Andererseits haben wir sogar in den 50ern den damaligen Zehnmeterstreifen geharkt.“ Dafür gab’s Geld. Der Traktor mit Harke war wohl ausgefallen.

In der Jugend spielten Peter Hölper und seine Mitschüler unter Anleitung engagierter Lehrer Volleyball – lange Zeit auf DDR-Ebene. Sie hatten sogar den Hamburger Volleyballmeister zum Vergleich zu Gast. Der frühere Dassower erzählt: „Ein Spieler, er war Amerikaner, hatte Angst vor den ,Russen’. Die gab es zu der Zeit in Dassow nicht mehr.“

Im Kulturhaus war viel los

Man ging in die Kneipe, ins Volkshaus, sonnabends zum Tanz, zum Training, auch ins Kino, das im Kulturhaus öffnet. Man war in der Ausbildung oder ging zur Schule. Peter Hölper erinnert sich, dass zur Zeit der Ostseewoche im Kulturhaus regelmäßig viel los war. Allerdings war dann wohl immer gegen Mitternacht Schluss. Silvester wurde es im Volkshaus später.

Der See war um 1959/60 in Schwanbeck sogar kurze Zeit fürs Baden geöffnet. Auch das traditionelle Radrennen Dassow-Selmsdorf-Schönberg gab es noch. Versuche, das Westfernsehen zu hintern, waren nach Auskunft des ehemaligen Dassowers eigentlich vergeblich. Bei Fußball-Länderspielen der BRD gab es stets bei TV-Besitzern gemeinsames Gucken mit vielen Gästen im Wohnzimmer. Geheime Treffen waren das nicht.

Heute schreibt Peter Hölper: „Es waren besondere Verhältnisse, jedoch sollten sich gerade die Bürger der alten BRD davor hüten, den damaligen Bewohnern Dassows nachträgliche Ratschläge zu geben, ihre Wertungen von ,oben herab’ zu formulieren oder nachsichtig zu lächeln. So werden manche Dinge eher verteidigt oder schöngeredet, mit denen wir uns schon damals der Realität entsprechend kritisch auseinandersetzten!“

