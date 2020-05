Streit um Maskenpflicht in Grevesmühlen– Stadtvertreterin wehrt sich

Grevesmühlen

Der Ton wird rauer: In der Debatte um die Frage, wo überall Mund- und Nasenmasken zu tragen sind, ist im Umweltausschuss von Grevesmühlen ein Streit entbrannt. Ausschussmitglied Christiane Münter (Fraktion grevesmühlen.jetzt) kritisierte offen die Anordnung, dass in den Sitzungen alle Teilnehmer einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen haben. Das hatte Bürgermeister Lars Prahler im Zuge der durch das Land erlassenen Verordnungen im Rahmen der Pandemie-Eindämmung schriftlich festgehalten und verteilen lassen.

Unter anderem hatte Prahler den Verwaltungsmitarbeitern die Weisung erteilt, dass, wenn sich jemand nicht an die Anordnung halten würde, sie den Sitzungsort verlassen könnten. Das hatte bereits im Bauausschuss vor wenigen Tagen beim Vorsitzenden des Gremiums, Erich Reppenhagen, für kritische Äußerungen gesorgt. Allerdings hielten sich dort alle Mitglieder an die Anweisungen des Bürgermeisters, die Sitzung ging – wenn auch mit einigen Kommentaren zum Thema Masken- und Abstandspflicht – planmäßig über die Bühne.

Offener Streit im Ausschuss

Nicht so der Umweltausschuss am Montagabend im Grevesmühlener Rathaussaal. Christiane Münter monierte nicht nur die Maskenpflicht während der Sitzung, sie nahm ihre Maske dabei ab, sie interpretierte die rechtliche Rolle des Bürgermeisters und seiner Anordnungen auf ihre Weise. Nämlich: „Das Hausrecht liegt während der Sitzung nicht beim Bürgermeister, sondern beim Leiter der Sitzung, also beim Ausschussvorsitzenden.“ Insofern könne der, in diesem Fall Gerrit Uhle ( SPD), entscheiden, ob eine Maskenpflicht bestehe oder nicht.

Das sorgte nicht nur für reichlich Unmut bei Dirk Zachey ( CDU), der die Debatte als Theater bezeichnete, sondern auch für eine Wortmeldung von Bürgermeister Lars Prahler. Das Hausrecht, so der Verwaltungschef, bleibe auch während der Sitzung bei ihm. Zudem sei er für den Schutz der Mitarbeiter verantwortlich. Insofern sei das Tragen der Masken Teil der Anordnung. Am Ende setzte Christiane Münter nach einem Hinweise von Gerrit Uhle ihre Maske wieder auf. Die Meinung, dass das nicht rechtens sei, vertritt sie jedoch nach wie vor.

Von Michael Prochnow