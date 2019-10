Innenstadtsanierung: Streit um Pflastersteine vor den Häusern

Grevesmühlen

Seit Mitte Juli laufen die Sanierungsarbeiten in den Straßen der südlichen Innenstadt von Grevesmühlen. Jetzt ist ein Ende abzusehen. „Wir hoffen, dass bis Mitte Dezember die Arbeiten in der Kirch- und der Schulstraße sowie Ziegenhorn abgeschlossen sind“, sagt Grevesmühlens Bauamtsleiter Holger Janke. Er stellte den Mitgliedern des Bauausschusses bei einem Rundgang den aktuellen Zeitplan vor. Und die Details zum Straßen- und Gehwegbau: Vor den denkmalgeschützten Gebäuden, zu denen unter anderem der Speicher in der Kirchstraße gehört, wird Betonsteinpflaster in den Fahrbahnbereich gelegt, in den anderen Bereichen ist es Asphalt. Soweit, so gut.

Kopfsteinpflaster vor den Häusern

Thomas Krohn (CDU): Diese Kopfsteinpflastersteine haben dort nichts zu suchen. Quelle: CDU Ortsverband GVM

Gegen die Art des Fahrbahnbaus hat Ausschussmitglied und Anwohner Thomas Krohn ( CDU) nichts einzuwenden. Doch gegen die Kopfsteinpflasersteine, die er und andere Bewohner direkt vor ihrer Haustür bekommen, sehr wohl. Große Zwischenräume und ihre unebenen Flächen würden gerade für ältere Menschen Unfallquellen darstellen, so Krohn. Außerdem sei eine Pflege und Reinigung der Steine schwierig. Er hatte keinerlei Verständnis dafür, dass hier solche Steine verwendet werden. Ausschuss-Mitglied Christiane Münter ( grevesmühlen.jetzt) teilt die Meinung von Thomas Krohn nur bedingt, sie hat gegen die Steine nichts einzuwenden.

Laut Bauamtsleiter Holger Janke befinde sich der eigentliche und neu gepflasterte 1,50 Meter breite Gehweg auf der anderen Straßenseite. Die sogenannten Lesesteine, wie das Kopfsteinpflaster in der Fachsprache heißt, würden sich nur vor den Häusern befinden. Für Thomas Krohn ist das allerdings kein Argument. „Solche Steine haben an dieser Stelle nichts zu suchen.“ Ändern wird er es aber wohl nicht mehr. Denn die Planungen sind längst abgeschlossen, die Aufträge vergeben, an einigen Stellen sind die Lesesteine sogar schon verlegt worden.

Bis Mitte Dezember soll die Baumaßnahme - hier ein Bild von der Kirchstraße - abgeschlossen sein. Quelle: Dirk Hoffmann

Sanierung des Ploggenseerings als langfristiges Ziel

Und während in diesen Straßenzügen ein Ende der Baumaßnahme in Sicht ist, muss an anderer Stelle der Stadt erst noch ein konkreter Plan erstellt werden. Gemeint ist das Wohngebiet am Ploggenseering. Bei einem Vororttermin war hier nach Aussage des Bauamtsleiters seitens der GOS (Gesellschaft für Ortsentwicklung und Stadterneuerung mbH) an die Stadt die Idee herangetragen worden, diesen Bereich zu einem Sanierungsgebiet zu machen. Der Grund dafür ist rein pragmatisch: Denn um Fördermittel einzuwerben, müssen die entsprechenden Areale gesondert ausgewiesen werden. Fakt ist: Allein sind die Stadt Grevesmühlen und die Wobag als Verwalter der Mehrzahl der rund 600 Wohnungen im Ploggenseering finanziell nicht in der Lage, diese Herausforderung zu stemmen. „Es wäre toll, wenn wir ein neues Sanierungsgebiet bekämen“, so der Bauausschussvorsitzende Erich Reppenhagen ( SPD), zumal 2021 die neue EU-Förderperiode beginnt und die Chance auf eine Förderung dann sicherlich gegeben wäre. Für ihn stellte sich die Frage der weiteren Vorgehensweise, wozu nach Darstellung von Ausschuss-Mitglied Stefan Baetke ( SPD) eine Machbarkeitsstudie Sinn machen würde. Wer diese erstellt, darüber soll noch entschieden werden. Der Ploggenseering in Grevesmühlen in der Zeit von 1970 bis 1974 errichtet, weder die Verkehrsführung noch die Parkplätze entsprechen den heutigen Anforderungen.

Radweg von Neu Degtow nach Naschendorf

Entlang der Bundesstraße 105 wird der von Neu Degtow aus bis zum Abzweig Hamberge bestehende Radweg bis nach Naschendorf weitergebaut. Quelle: Dirk Hoffmann

Deutlich konkretere Pläne gibt es in Sachen Radweg von Neu Degtow bis zum Abzweig nach Naschendorf. Verlaufen soll die rund zwei Kilometer lange Trasse nach Darstellung von Holger Janke auf der nördlichen Seite der Bundesstraße 105 und an das vorhandene, bis zum Abzweig nach Hamberge führende Stück anschließen. Die Pläne befinden sich aktuell in der Auslegung und sind im Rathaus noch etwa drei Wochen einzusehen. Der Ausschuss gab die Empfehlung, nach der Fertigstellung des Radweges Linksabbiegespuren von der B 105 in Richtung Hamberge und von Wismar aus zum Abzweig Naschendorf sowie einen Übergang zur von der GER betriebenen Deponie zu schaffen.

Von Dirk Hoffmann und Michael Prochnow