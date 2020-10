Streit um Tempo 30 in Palingen

Palingen

Durch Palingen kann man eigentlich nicht viel schneller als 30 oder 40 km/h fahren, meint Anwohner Christian Geyer. Als Grund nennt er die Kurven und vielen unübersichtlichen Stellen. Wer hier schneller fährt, der rase auch anderswo. „Der lässt sich auch durch ein Schild mit einer Begrenzung auf 30 km/h nicht stoppen“, sagt Christian Geyer.

So eindeutig schien manchen Gemeindevertretern das am Dienstagabend auf ihrer Sitzung in der Schule in Wahrsow aber wohl längst nicht zu sein. Denn zu diesem Thema entbrannte eine heiße und teilweise sehr kontrovers geführte Diskussion.

„Die Initiative“: Palingen ist ein Ort der Anwohner

„Nach der STVO sind die Bedingungen für Tempo 30 in Palingen gegeben. Wir haben viele Fußgänger, viele Radfahrer und viele Kinder, die die Straße queren. Dazu kommen Reiter und eine therapeutische Einrichtung“, erklärte Petra Zacharias den von ihrer Fraktion „Die Initiative“ gestellten Antrag für eine Geschwindigkeitsbegrenzung durch das sich in der Gemeinde Lüdersdorf befindende Dorf Palingen. Außerdem sei es kein Durchfahrtsort, sondern vor allem ein Ort der Anwohner. Dabei hatte sie die Tatsache im Blick, dass nach dem Ausbau der Straße deutlich schneller in Palingen gefahren werden könnte.

„Wir sollten dem Auto die Dominanz nehmen“, sagt Nina Strugalla-D'Costa von der Wählergruppe "Die Initiative". Quelle: Dirk Hoffmann

„Ihre Argumente sind doch Spekulation. Ich möchte mich gegen die 30 km/h aussprechen“, meinte Bernhard Strutz, zweiter stellvertretender Bürgermeister und Fraktionsvorsitzender der Wählergemeinschaft „Bürger für Lüdersdorf“.

Nachteile für die Feuerwehr ?

Ähnlich kritisch sah es Frank Arnold ( CDU). Er gab zu bedenken, dass sich dann die Feuerwehr an diese Geschwindigkeitsbegrenzung weitestgehend zu halten hätte, wie er nach einem Gespräch mit dem Ortswehrführer erfuhr. Nur in Ausnahmefällen dürfte sie wohl etwas schneller und bis zu 45 km/h fahren, was insgesamt sehr nachteilig wäre, wenn die Blauröcke ausrücken müssten.

„Das mit der Feuerwehr ist ein Totschlag-Argument“, entgegnete Zacharias. Nach ihrer Kenntnis würden bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h bei Unfällen acht von zehn Menschen sterben, bei 30 km/h aber acht von zehn Menschen überleben. „Es wäre sicherlich machbar, einen bestimmten Teil des Ortes auf 30 km/h zu begrenzen“, sagte der Lüdersdorfer Bürgermeister Erhard Huzel ( CDU). Als Beispiel nannte er Schattin, wo das Straßenverkehrsamt nach einem Vororttermin ausschließlich für den Kurvenbereich ein entsprechendes Schild aufstellen ließ.

Bernhard Strutz, Vorsitzender der Wählergemeinschaft "Bürger für Lüdersdorf" sagt: "Ihre Argumente sind Spekulation." Quelle: Dirk Hoffmann

Auch in Duvennest, so Sigrid Sandmann ( Die Linke), würde nur für einen Abschnitt die 30 km/h-Beschränkung gelten. „Und wir sind im Gegensatz zu Palingen ein Durchfahrtsort, wo gerast wird“, so die Politikerin, die in Duvennest wohnt.

„Die Leute müssten doch aber selbst Rücksicht aufeinander nehmen“, meinte Hans-Peter Schulz ( SPD) in Bezug auf die Anwohner Palingens. Geschwindigkeitsmessungen in anderen Orten hätten oft genug gezeigt, dass es die Einwohner selbst sind, die zu schnell durch ihr Dorf fahren.

Unterschriften für Tempolimit gesammelt

„Aber es ist doch egal, wer zu schnell fährt. Wir sollten dem Auto die Dominanz nehmen“, entgegnete Nina Strugalla-D’Costa (Die Initiative). Sie verwies auf die Tatsache, dass sich bei einer Unterschriftensammlung 140 Einwohner von 250 Haushalten für eine Reduzierung auf 30 km/h ausgesprochen hätten.

Nach einer länger geführten Diskussion stellte Schulz den Antrag, dass das Thema in den Bauausschuss verwiesen wird, ehe er noch einmal in die Gemeindevertretung kommt. Seinem Antrag folgten die Abgeordneten mehrheitlich mit acht Ja-Stimmen, fünf Gegenstimmen und einer Enthaltung.

„Wir können nur anregen und nichts beschließen“, sagt Erhard Huzel, der sich auch für Palingen Abschnitte mit einer 30 km/h Begrenzung vorstellen kann. Die letzte Entscheidung trifft das Straßenverkehrsamt. Aber vielleicht gibt es ja eine ganz andere Lösung, ohne das Votum der Behörden und Entscheidungsträger. „Es könnte doch am Ortseingang ein Schild mit einer freiwilligen Begrenzung auf 30 km/h aufgestellt werden“, meint der Palinger Christian Geyer.

