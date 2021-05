Saubere Energie – aber nicht um jeden Preis. Der Streit um den Ausbau der Windenergie in Mecklenburg geht weiter. Am Mittwoch demonstrierten Mitglieder der Initiative „Freier Horizont“ in Grevesmühlen. Dafür sperrten sie sogar die B 105. Warum sie diesen Aufwand betrieben haben und was dieser bewirkt, erfahren Sie hier.