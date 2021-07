Die Casilino-Gruppe ist mit ihren Umbauplänen für den früheren Lidl-Markt in Grevesmühlen gescheitert. Vorerst, denn Geschäftsführer David Corleis gibt nicht auf. Er wendet sich an die Staatsanwaltschaft, spricht davon, es seien Akten „frisiert“ worden. Was über den Streit bekannt ist und wie es nun weitergeht.