Grevesmühlen/Klütz

Ab Juli kostet die Leerung der Altpapiertonnen in Nordwestmecklenburg Geld. Entsorger GER aus Grevesmühlen hatte in einem Schreiben die Kunden informiert, dass pro Leerung 3,76 Euro zu zahlen seien. Auch Gollan, der zweite große Entsorger im Kreis hat nachgezogen, dort wird eine Jahresgebühr in Höhe von 35 Euro erhoben.

Die Folge war reichlich Kritik – auch weil das Abfallsystem in Nordwestmecklenburg ziemlich undurchsichtig ist. Während der normale Abfall sowie die gelben, braunen und grünen Tonnen über den Landkreis geregelt werden, ist das Thema Altpapier privatisiert worden. Doch bei aller Kritik gibt es auch andere Stimmen zu dem Thema.

Appell an die Menschen

Ingrid Körner aus Klütz hat einen anrührenden Brief an die Redaktion geschrieben, in dem sie ihre Sicht der Dinge eindrucksvoll schildert. Die Dame ist 92 Jahre alt. Hier der Wortlaut des Briefes:

„Ich bin kein Teenie, der auf Twitter seinem Frust Luft macht. Ich bin es gewohnt, ganze Sätze zu schreiben. Aufgrund meines Alters (92) Jahre ist die Schrift nicht mehr ganz so gut (Das stimmt nicht, die Schrift ist sehr sauber und vor allem in Rechtschreibung und Orthografie sehr beeindruckend. Anm. d. Red.). Vorausschicken möchte ich auch, dass ich von meinen Eltern gelernt habe, jeden Beruf und die arbeitenden Menschen zu achten. Wir Deutschen haben das Glück, seit Jahrzehnten in Frieden zu leben, haben ein geordnetes System in unserem Alltag. Im Gegensatz zu anderen Ländern, wo auf unkontrollierten Müllplätzen Kinder nach Nahrung suchen. Wir haben die Abfalltonnen, die gelbe Tonne, die Biotonne, für die wir gern unsere Gebühren zahlen. So sehen unsere Grundstücke immer sauber aus, die Papiertonne sorgt dafür, dass alles geordnet abgefahren wird.

Sensible Zeit verlangt sensiblen Umgang

Da wir für die anderen Dienstleistungen gern bezahlen, verstehe ich den Unmut in den Artikeln nicht, auch für die Papiertonne zu bezahlen. Zumal es sich nun wirklich um einen geringen Betrag handelt. So werden die Leser ermutigt, sauer zu sein. Besonders in dieser sensiblen Zeit, sollten wir so etwas vermeiden. Denn dadurch wurde eine telefonische Schimpfkanonade gegen GER ausgelöst, was mir für die dort Beschäftigten sehr leid tut. Auch sie tun ihre Arbeit.

Die fehlende Achtung vor der Arbeit betrifft auch Folgendes: Die Reifenstecher, die die Autos des Pflegedienstes Moll beschädigt haben, nehmen in Kauf, dass Mitarbeiter in Gefahr geraten. Außerdem können sie ihre Termine zur Versorgung der Patienten nicht pünktlich wahrnehmen. Berichten Sie ruhig mal über einen Tag der Pflegedienstmitarbeiter und der GER-Beschäftigten.

Ein Dankeschön von uns allen könnte die Welt ein wenig schöner machen. Ich habe jetzt einen Zettel mit „Dankeschön für Ihre Arbeit“ auf die Papiertonne geklebt, es kostet nichts. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen gute Gesundheit.“

Ingrid Körner, Klütz

