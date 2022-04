Streit um geplantes Ferienhausgebiet an der Ostsee bei Niendorf:  Natur oder Tourismus?

Niendorf

Die Natur haben wir nur einmal. Sie wird leiden, wenn dieses Projekt Wirklichkeit wird. Mit diesem Argument haben sich Einwohner der Gemeinde Hohenkirchen gegen ein geplantes Ferienhausgebiet im Ortsteil Niendorf gewandt. Sie diskutierten am Sonntag zwei Stunden mit politischen Vertretern der Gemeinde, die zu der offenen Gesprächsrunde eingeladen hatten. Bürgermeister Jan van Leeuwen sagte, warum: „Es ist uns wichtig, dass wir noch einmal das Gespräch mit ihnen suchen.“ Mehrere Gemeindevertreter betonten in der Diskussionsrunde: „Wir haben keine Geheimnisse.“

16 Frauen und Männer folgten der Einladung. Der Hintergrund: Am 6. April wollen die Gemeindevertreter einen Grundsatzbeschluss fassen. Es geht um die Frage, ob Hohenkirchen das Vorhaben weiter verfolgt. Ein Vertrag mit einem potenziellen Investor wurde bisher nicht geschlossen. Auch herrscht bisher kein Baurecht. Das könnte die Kommune durch einen Bebauungsplan schaffen.

Zur Debatte steht ein Gebiet mit 40 Ferienhäusern gegenüber einem Campingplatz. Ursprünglich sollten es rund 90 Häuser plus ein Hotel sein. Das war vor über einem Jahrzehnt. Die Kritik damals: Das Ferienhausgebiet werde zu groß, rücke zu nah an ein Wohngebiet, störe Sichtachsen. Mittlerweile ist der Plan zum Bau eines Hotels Geschichte, der Abstand zum Wohngebiet etwas größer und die Zahl der Betten von 400 auf 200 halbiert.

„Wir haben hier wirklich einen Schatz in der Hand“

Denkbar sind finanzielle Vorteile für die Kommune in Form von Steuern und einmaligen Einnahmen. Genaue Auskunft konnten die Gemeindevertreter am Sonntag nicht machen – auch weil es noch keinen Vertrag mit einem potenziellen Investor gibt.

In der durchweg sachlichen Diskussion war aber schnell klar: Es gibt bei den Bürgern und Gemeindevertretern drei Haltungen gegenüber dem Vorhaben. Die einen lehnen es insgesamt ab, die anderen finden es in der abgespeckten Variante akzeptabel und wieder andere wollen weitere Änderungen. Astrid Appel hob hervor, dass in der Gemeinde Hohenkirchen noch relativ viel ursprüngliche Natur existiert. Gerade deshalb kämen viele Gäste. Astrid Appel betonte: „Wir haben hier wirklich einen Schatz in der Hand – noch.“ Natur werde durch eine „maximale touristische Entwicklung“ beeinträchtigt und zerstört. Die Weichen würden jetzt gestellt. „Das lässt sich dann nicht mehr ändern. Auch von künftigen Generationen nicht.“

„Was passiert mit der Lebensqualität?“

Hans-Jürgen Berg aus Niendorf fragte: „Was passiert mit der Lebensqualität derjenigen, die in Niendorf leben?“ In einem Schreiben mit Unterschriftenliste erläutert der Niendorfer, dass es ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen den Urlaubern, den Tourismusbetrieben und den Einwohnern geben müsse. Schon jetzt sei die Verkehrsinfrastruktur an der gesamten Wohlenberger Wiek völlig überfordert. Zudem seien sanitäre Anlagen in der Saison weder in der Anzahl, noch in der Qualität ausreichend.

Hans-Jürgen Berg (2. v. r.) fragt: "Was passiert mit der Lebensqualität derjenigen, die in Niendorf leben?" Quelle: Jürgen Lenz

„Gleiches gilt für die Aufnahme von steigenden Abfallmengen“, heißt es in dem Schreiben an den Bürgermeister und die Gemeindevertreter. Die Unterzeichner argumentieren, dass 40 neue Häuser mehr wären als jetzt im Ort stehen. Das kleine Dorf stehe von einem gigantischen Ausverkauf in Richtung Massentourismus. Ackerland solle großflächig versiegelt und Natur zerstört werden. Viele Einwohner von Niendorf seien gegen den Bebauungsplan.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sie erläutern, es bestehe auch die Gefahr, dass die Immobilienpreise derart steigen, dass die Kinder von Einheimischen und die Menschen, die in der Region arbeiten, sich hier kein eigenes Zuhause leisten können. Sinnvoll sei dagegen ein „sanfter Tourismus“. Dafür sollten sich Bürgermeister und Gemeindevertreter einsetzen.

Einwohner sollen mitreden dürfen

Gemeindevertreter Christian Mevius erläuterte in der Diskussionsrunde, eine Bedingung für das geplante Ferienhausgebiet sei aus seiner Sicht, dass die damit verbundenen Eingriffe in die Natur nicht in einer anderen Gemeinde ausgeglichen werden, sondern in unmittelbarer Nähe.

Jan van Leeuwen kündigte an: Wenn das Bebauungsplanverfahren fortgesetzt wird, dann wird die Öffentlichkeit mehrfach beteiligt. Bürger können dann Einwände und Anregungen geltend machen. Der Bürgermeister sagte: „Bis zum Satzungsbeschluss ist noch ein unendlich langer Weg und die Möglichkeit sich einzubringen.“ Astrid Appel wandte ein: „Es ist nicht so, dass man dann als Bürger noch etwas Grundsätzliches ändern kann.“

Von Jürgen Lenz