Rostock

Für die Mitarbeiter im Schlossgut Groß Schwansee ( Landkreis Nordwestmecklenburg) beginnt aktuell jeder Tag mit der Auflistung des Robert-Koch-Instituts über die neuesten Risikogebiete in Deutschland. „Danach wissen wir, welche Gäste wir kontaktieren und stornieren müssen. Bisher war jeden Tag jemand dabei“, berichtet Hotelchefin Janet Schroeder. Auch wenn sich die Urlauber zumeist verständnisvoll zeigen, bedeuten die aktuellen Regeln für Urlauber aus Risikogebieten für das beschauliche Hotel an der Ostseeküste vor allem eins: enorme Einbußen.

„Dienstag war ein schwarzer Tag für uns“, erzählt Janet Schroeder weiter. Das ländlich gelegene Schlossgut sei insbesondere bei Urlaubern aus Berlin und Brandenburg beliebt. Dementsprechend viele Stornierungen hätte es bereits gegeben. Um dem Aufwand überhaupt gerecht zu werden, sei ein extra Team aus Mitarbeitern gegründet worden.

Problematisch seien aber vor allem die Urlauber, die über Portale wie booking.com gebucht haben. In diesen Fällen sei nicht nachvollziehbar, woher die Gäste überhaupt kommen. „Dort müssen wir auf Eigeninitiative setzen. Gestern hatten wir aber bereits einen Fall, wo ein Gast unwissend aus einem Risikogebiet angereist ist“, erzählt Janet Schroeder. Diesen hätte sie wieder nach Hause schicken müssen. Bitter für beide beteiligten Seiten.

Kritik vom Branchenverband Dehoga

Aktuell gilt in Mecklenburg-Vorpommern: Wer aus einem Risikogebiet einreist, muss auch bei Vorlage eines negativen Tests wenigstens fünf Tage in Quarantäne. Dies gilt nicht für Mitglieder der sogenannten Kernfamilie, wie Kinder, Enkel oder Großeltern. Nach den fünf Tagen können sich Betroffene „frei testen“ lassen.

Lars Schwarz, Präsident des Branchenverbandes Dehoga, hatte zuletzt starke Kritik an dieser Regelung verübt und von der Landesregierung gefordert, sich von den bundesweit strengsten Einreisebestimmungen für Touristen aus Corona-Risikogebieten abzuwenden. Laut Schwarz kommt diese Regelung einem Einreiseverbot gleich. Da andere Länder niedrigere Hürden hätten oder auch Gäste ungehindert einreisen ließen, bedeute dies einen klaren Wettbewerbsnachteil.

Maßnahmen weder „nachvollziehbar noch verhältnismäßig“

Für Guido Zöllick, General Manager des Hotel Neptun in Warnemünde, sind diese Maßnahmen weder „nachvollziehbar noch verhältnismäßig.“ Seit vielen Wochen sei in seinem Haus nach strengem Hygiene- und Gesundheitsschutzkonzept gearbeitet worden. Das habe sich bewährt und sei vielfach von Gästen gelobt worden. „Die Hotellerie ist nicht der Punkt, in dem sich Menschen besonders stark infizieren“, sagt Zöllick weiter.

Mit den Reiseverboten schade die Politik erneut den ohnehin schon besonders stark betroffenen Gastgebern – und auch die Akzeptanz der Maßnahmen würden durch das bundesweite Regelungschaos deutlich leiden. „Ich würde mir wünschen, dass man uns als Unternehmen, aber auch jedem Einzelnen mehr Vertrauen und Eigenverantwortung entgegenbringt“, erklärt Zöllick.

Unsicherheit auch bei Gästen aus Nicht-Risikogebieten

Nach Inkrafttreten der neuen Regelung hätte auch das Hotel Neptun sämtliche Buchungen aus Berlin beispielsweise stornieren müssen. „Das war und ist sehr traurig – viele Gäste standen kurz vor Ferienbeginn“, sagt Zöllick. Die Regelung hätte aber auch bei Gästen aus Nicht-Risikogebieten Unsicherheit ausgelöst. Viele hätten sich gemeldet und gefragt, ob sie ihren Neptun-Aufenthalt überhaupt antreten dürfen.

Die Situation sei für alle sehr unbefriedigend und mit extrem viel Mehraufwand verbunden. „Unsere Kollegen müssen aktuell um die 1000 Postleitzahlen checken und täglich werden es mehr. Nichts ist mehr planbar oder vorhersehbar“, betont Guido Zöllick.

Enormer Vertrauensverlust

Dieses Gefühl hat auch Cornelia Siewert, stellvertretende Hoteldirektorin im Strandhotel Heringsdorf auf der Insel Usedom: „Heute hat das RKI ganze 27 Seiten mit Risikogebieten herausgegeben. Vorgestern waren es 18. Wer soll das alles noch kontrollieren?“, fragt sie. Zwei bis drei der 89 vorhandenen Zimmer würde sie täglich verlieren.

Cornelia Siewert und ihre Mitarbeiter hätten nach einer harten Saison gerade wieder angefangen, Normalität zu verspüren. „Innerhalb nur weniger Tage wurde diese kaputt gemacht. Der Vertrauensverlust ist enorm“, sagt die Hoteldirektorin. Viele ihrer Gäste seien zudem unsicher, wie sie sich nun überhaupt verhalten sollen. Deshalb plädiere sie für bundesweit einheitliche Regeln.

Dann sei auch die Akzeptanz für solche Maßnahmen höher. „Ich habe wirklich Angst, dass meine Mitarbeiter bald nicht mehr mitmachen, bei dem, was wir hier täglich erleben – vom Mehraufwand bis hin zu den verärgerten Gästen.“

Sorge vor Lockdown

Andere Erfahrungen macht Alexander Zollner vom Strandhotel Sonnenburg in Kühlungsborn. „Wir müssen nur vereinzelt stornieren und wenn, dann zeigen sich die Urlauber verständnisvoll – und freuen sich auf ein Wiedersehen in sichereren Zeiten“, sagt der Inhaber.

Er habe Verständnis für die Maßnahmen, solange so ein zweiter Lockdown verhindert wird. Vor diesem fürchtet sich auch Janet Schroeder, Hotelchefin vom Schlossgut Groß Schwansee: „Die aktuelle Situation erinnert so schon stark an März.“

Von Pauline Rabe