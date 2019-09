Strohbrand in Kalkhorst - Feuerwehren Sonntag und Montag im Dauereinsatz Das Feuer in einem Strohlager am Rand von Kalkhorst war am frühen Sonntagmorgen ausgebrochen. Montag löschten die Feuerwehren bis kurz vor 16 Uhr Glutnester. Dabei kam auch ein Radlader zum Einsatz.

Nachdem am Sonntag ein Brand in einer Strohmiete in Kalkhorst ausgebrochen war, sind Feuerwehrleute am Montag noch mit Löscharbeiten beschäftigt. Mit einem Radlader wird das glühende Stroh verteilt und gelöscht. Quelle: Malte Behnk