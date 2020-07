Diedrichshagen

Schweißtreibender Einsatz für die Feuerwehrleute am Sonntagnachmittag auf einem Feld zwischen Schildberg und Diedrichshagen. Gegen 15 Uhr war dort eine Strohpresse in Brand geraten. Die Qualmwolke war kilometerweit zu sehen. Die Feuerwehren aus Grevesmühlen, Testorf-Steinfort und Upahl rückten aus, um die Erntemaschine, die die Gerstenhalme zu Strohballen presst, zu löschen. Zu diesem Zeitpunkt herrschten fast 30 Grad auf dem Acker, Schwerstarbeit für die Brandschützer in ihrer dicken Schutzkleidung. Zu retten war das Fahrzeug nicht mehr, die Feuerwehrleute löschten vor Ort den Brand. Die Polizei nahm den Vorfall aus, als Ursache wird ein technischer Defekt an der Strohpresse vermutet. Derzeit läuft die Gerstenernte auf Hochtouren, die Landwirten nutzen das trockene Wetter und versuchen soviel Getreide wie möglich in die Speicher zu bringen, denn für die kommenden Tage haben die Meteorologen Regen vorhergesagt.

Drei Feuerwehren aus der Region waren im Einsatz Quelle: KES

Von Michael Prochnow