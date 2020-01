Stromausfall in Grevesmühlen: Unbekannte beschädigen Verteilerkasten

Grevesmühlen

Dieser Leichtsinn hätte schwere Folgen für die Täter haben können. Unbekannte haben am Dienstag eine Hausanschlusssäule (roter Kreis) am Lustgarten beschädigt und damit für einen Stromausfall in der Theodor-Körner-Straße und Teilen der Wismarschen Straße gesorgt. Der Kasten steht neben den Restaurant auf der Rasenfläche. Noch ersten Erkenntnissen müssen der beziehungsweise die Täter die Tür der Säule gewaltsam geöffnet und dann entweder einen schweren Gegenstand hineingeworfen oder hineingetreten haben. Durch die Gewalteinwirkung kam es zu einem Kurzschluss und damit zu einem Stromausfall. Fachleute der Wemag reparierten am Dienstagmorgen den Schaden. Die Aktion ist übrigens lebensgefährlich, in der Hausanschlusssäule liegen 400 Volt an, eine Berührung mit den stromführenden Teilen kann zu schweren Verletzungen und Herzstillstand führen. Jetzt werden Zeugen gesucht, die am Dienstagmorgen etwas Verdächtiges gesehen, sie werden gebeten, sich bei den Stadtwerken Grevesmühlen (Telefon 03881/78450) zu melden.

Von Michael Prochnow