Stromausfall in der Kreisverwaltung: Alle Telefone und Rechner lahmgelegt

Grevesmühlen/Wismar

Nichts geht mehr seit etwa 15.30 Uhr in sämtlichen Standorten der Kreisverwaltung von Nordwestmecklenburg. Wie der Landkreis bekannt gab, habe es einen Stromausfall gegeben. Davon sei unter anderem die IT-Infrastruktur betroffen, daher sei die Verwaltung weder per Mail noch per Telefon erreichbar. Über die genaue Ursache des Stromausfalls ist nichts bekannt. Die Havarie hat unter anderem zur Folge, dass es keine aktuellen Meldungen zur Corona-Lage am Mittwoch gibt. Täglich werden am späten Nachmittag die Infektions- und Inzidenzzahlen veröffentlicht – normalerweise per Mail und auf der Homepage des Landkreises.

Von OZ