Stromversorgung in Dassow und Schönberg unterbrochen

Dassow/Schönberg

Zeitweise ohne Strom waren am Dienstag und Mittwoch Haushalte in Ortsteilen der Städte Dassow und Schönberg. Die Ursache: Wie der Stromversorger Edis am Dienstag auf Anfrage mitteilte, beschädigte am Montag um 15.44 Uhr ein Bagger bei Tiefbauarbeiten zwischen Malzow und Kleinfeld ein unterirdisches Mittelspannungskabel. Die Firma sei nicht im Auftrag der Edis tätig gewesen.

Der Stromversorger erklärt: „Unsere Einsatzkräfte waren unverzüglich vor Ort und konnten durch sofort eingeleitete Umschaltmaßnahmen mehrere Orte, darunter Groß Bünsdorf und Teile von Dassow nach einigen Minuten wieder versorgen“. Vor Ort habe sich gezeigt, dass eine Reparatur der Leitung recht aufwendig wird. Am selben Tag sei sie nicht möglich gewesen. Deshalb habe die Edis ein Notstromaggregat angefordert. Es habe ab 19.55 Uhr die Versorgung der anderen betroffenen Kunden, unter anderem in Kleinfeld und Teilen von Malzow, sichergestellt.

Am Dienstagnachmittag startete die Edis die Reparatur der Leitung. Dabei war nach Angaben des Unternehmens „eine begrenzte Abschaltung im Bereich Kleinfeld und Teilen von Malzow notwendig.“ Der normale Versorgungszustand werde im Laufe des Nachmittags wieder hergestellt. Die Edis bedauere die eingetretenen Unannehmlichkeiten.

Von Jürgen Lenz