Stühlerücken nach Karin Strenz’ Tod: Thomas Grote (CDU) rückt in den Landtag nach

Rüting

Thomas Grote, frisch gewählter Kreistagspräsident von Nordwestmecklenburg, wechselt mit sofortiger Wirkung in den Schweriner Landtag. Hintergrund ist der Tod der CDU-Bundestagsabgeordneten Karin Strenz, für die verstorbene Politikerin ist Maika Friemann-Jennert in den Bundestag nachgerückt. Den frei gewordenen Platz im Schweriner Landtag hat der 52-jährige selbstständige Bauunternehmer aus Diedrichshagen eingenommen. Landtagspräsidentin Birgit Hesse (SPD) gab das am Donnerstag bekannt.

Von Michael Prochnow