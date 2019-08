Dassow

Der Aufruf des Heimat- und Tourismusvereins Dassow zu Patenschaften für neue Stühle und Tische in seiner Altenteilerkate war erfolgreich. Der Vorsitzende Hans Espenschied berichtet: „Gut einen Monat nach unserem Aufruf sind wir überwältigt von der Spendenfreude: Insgesamt 24 Patinnen und Paten haben uns bis heute eine Summe von insgesamt rund 1500 Euro zur Verfügung gestellt. Einfach großartig.“

Einen ersten Einsatz werden neue Möbel am Sonnabend, dem 24. August, haben. Dann führt Burkhard Wunder als Nachtwächter durch Dassow. Vorher und hinterher werden in der Altenteilerkate Speisen und Getränke gereicht. Hans Espenschied erklärt: „Mit dieser Veranstaltung haben wir einmal mehr ins Schwarze getroffen. Innerhalb kürzester Zeit hatten sich über 50 Personen telefonisch oder per E-Mail zu dieser Führung angemeldet.“ Der Verein hat deshalb entschieden, die Teilnehmerzahl zu begrenzen und stattdessen eine zweite Führung am Sonnabend, dem 31. August, anzubieten: Start um 20.30 Uhr an der Altenteilerkate, die ab 19 Uhr geöffnet sein wird. Noch sind einige Plätze für den 31. August frei. Der Verein bittet für die Führung um Voranmeldung – entweder unter Tel. 03 88 26 / 97 40 12, mobil Tel. 0 176 / 50 01 55 84 oder per Mail an info@dassowtourismus.de.

Von Jürgen Lenz