Die Freude auf den Schulstart nach monatelanger Corona-Pause ist bei einigen Eltern, deren Kinder das Gymnasium am Tannenberg in Grevesmühlen besuchen, getrübt. Hintergrund ist der Lehrermangel und der damit verbundene Ausfall an Stunden. Mehrere Eltern haben sich an die Redaktion der OZ gewandt und berichten über schlechte Bedingungen. So würde der Englischunterricht der 7. und 8. Klassen ausfallen, weil eine Lehrkraft fehle. Der Geschichtsunterricht in der 8. Klasse sei auch gefährdet, berichtet ein Vater. Die 12. Klassen sollen ebenfalls vom Stundenausfall betroffen sein. Ebenso wie die 10. Klassen.

Distanzunterricht über die Cloud im Internet

Dabei hatte die Corona-Zeit schon für genügend Probleme gesorgt. Zwar bietet das Gymnasium über eine Cloud im Internet die Möglichkeit, Aufgaben zu lösen und mit den Lehrern zu kommunizieren. Doch auch das, so die Eltern, sei nicht immer problemlos möglich. Und der Umfang und die Qualität der Aufgaben hängen sehr vom Engagement der jeweiligen Pädagogen ab. So sei es in einigen Klassen durchaus gut gelaufen, was den Distanzunterricht per Internet anbetraf, in anderen jedoch nicht.

Elternbriefe auf der Homepage der Schule

„Ja“, sagt Schulleiterin Andrea Großmann, „die Situation ist alles andere als befriedigend. Aber

das war so leider nicht vorhersehbar.“ Die Kritik über den holprigen Schulstart sei natürlich auch bei der Schulleitung angekommen. Nach dem ersten Elternbrief, den Andrea Großmann auf der Homepage der Schule veröffentlicht hat, folgte inzwischen ein zweiter, in dem die Situation und die Folgen geschildert werden. „Das ist der klassische Weg, um den Eltern und Schülern mitzuteilen, was los ist.“ Zusätzlich habe es Gespräche mit den Elternvertretern gegeben. Persönliche Telefonate zwischen Schulleitung und Eltern kamen dazu.

Dass es schließlich zu den jetzt angesprochenen Problemen gekommen sei, so Andrea Großmann, habe mehrere Ursachen. So sei die Stelle für den Englischunterricht mehrfach ausgeschrieben worden. Nur beworben habe sich niemand. „Aber jetzt haben wir endlich eine Lösung, es werden noch im September zwei Vertretungen den Unterricht für die Klassen 7, 8 und 9 übernehmen.“ Dass zusätzlich Lehrkräfte erkrankt seien, sei so vorher nicht abzusehen gewesen. „Was wir planen können, ist zum Beispiel, wenn Pädagogen in Elternzeit gehen.“ Alles andere eben nicht. Hinzu kommen längere Krankheitsausfälle, coronabedingt müssten Kollegen auch im Homeoffice arbeiten. „Das spielt alles zusammen.“

Ausfälle sind nicht immer sofort zu kompensieren

Wie Torsten Fischer, stellvertretender Schulleiter, erklärt, sei es ohnehin eine komplizierte Situation, wenn Personal fehle. „Wenn sich ein Kollege krank meldet, dann stellen wir nicht sofort den Stundenplan um. Wir versuchen über Vertretungen den Ausfall zu kompensieren.“ Erst wenn absehbar sei, dass der Ausfall über einen längeren Zeitraum erfolge, werde der Stundenplan angepasst. Und Vertretungslehrer zu bekommen, die über das Staatliche Schulamt verteilt werden, sei mehr als schwierig. Andrea Großmann: „Wir haben leider keine Vertretungen bekommen, obwohl wir rechtzeitig eine Bedarfsanzeige gestellt haben.“

So ist es an anderen Schulen Die Schulen im Amtsbereich Klützer Winkel haben nicht die großen Sorgen wie das Gymnasium in Grevesmühlen. In der Grundschule Kalkhorst gibt es keinen Stundenausfall. Alle Lehrerinnen sind dort im Dienst. Auch in der Grundschule Boltenhagen findet sämtlicher Unterricht regulär statt. „Was wir an Stunden geplant haben, können wir voll erfüllen“, sagt Schulleiterin Dörthe Zimmermann. Für Englisch und den Sachunterricht gebe es zwar eine Form von Distanzunterricht für die Klassen 3 und 4, das seien aber Aufgaben, die sonst auch zu Hause hätten erledigt werden sollen. Die Regionale Schule Klütz bietet auch vollen Unterricht. „Wir kämpfen uns durch. Hier gibt es auch keinen Distanzunterricht, alle Lehrer sind da“, sagt der stellvertretende Schulleiter Norbert Wagner. Vom Lehrermangel in Mecklenburg-Vorpommern ist auch das Ernst-Barlach-Gymnasium in Schönberg betroffen. Dort fehlen ebenfalls Lehrer. Ursachen nach Auskunft der Schulleitung: eine unbesetzte Stelle, Abordnung, Langzeiterkrankung und kurzfristige Erkrankungen. Trotz Vertretungsunterricht müssten Stunden ausfallen. Schulleitung, Klassenleiter und Tutoren am Gymnasium in Schönberg gehen mit dem Thema offen um. Informationen erhielten die Eltern unter anderem in einem Brief zum Schuljahresbeginn, auf Versammlungen und in der Gesamtelternvertretersitzung. In den Regionalen Schulen und Grundschulen im Schönberger Land ist die Lage ähnlich, aber etwas entspannter. Zwar sind nicht überall alle Stellen besetzt, nach Auskunft der Schulleitungen können aber die Anforderungen für die Stundenzahlen in Grundschulen und Regionalen Schulen erfüllt werden. Der Unterricht werde abgedeckt. Die Personaldecke ist allerdings vielerorts dünn. Die Folge: Schulen können nicht garantieren, dass im Krankheitsfall kein Unterricht ausfällt.

Schulleitung hofft auf Verständnis der Eltern

550 Schüler werden am Grevesmühlener Gymnasium unterrichtet. Die Klassenstunden 7 bis 12 bereiten sich hier auf das Abitur vor. Dass das trotz der Corona-Bedingungen mit Distanzunterricht und Selbststudium trotz der Einschränkungen erfolgreich funktioniert, zeigt die Bilanz des Abi-Jahrgangs 2020. „Elf Abiturienten hatten einen Schnitt von besser als 1,5, das ist ein sehr guter Durchschnitt“, so die Schulleiterin. Dass in Sachen Distanzunterricht per Cloud oder demnächst parallel mit dem

neuen System E-Serve noch nicht alles rund läuft, auch das wissen Andrea Großmann und ihr Team. „Es ist für alle Seiten ein Lernprozess, ich würde mir manchmal etwas mehr Gelassenheit wünschen“, so Torsten Fischer. Die Lehrer und die Schulleitung würden alles tun, um die Bedingungen zu optimieren. Dass es Unterschiede zwischen den einzelnen Lehrern gebe, was Quantität und Qualität der Übungen über die Cloud betreffe, sei ebenfalls Gegenstand der Debatten in der Schule. Das Ergebnis: „Wir haben eine Anleitung erstellt für die Lehrer, wie die der Distanzunterricht ablaufen soll“, erklärt die Schulleiterin. „Bei allem, was wir gerade verändern und auf was wir reagieren müssen gilt: Das können wir nur gemeinsam mit den Eltern und Schülern lösen.“ Gerade beim Distanzunterricht, der angesichts des Lehrermangels nicht ausbleiben könne, appelliert sie an die Eigenverantwortung der Schüler und deren Eltern.

Ansonsten sei es natürlich das Ziel, den Unterricht so reibungslos wie möglich durchzuführen. Doch dafür seien ausreichend Lehrkräfte und im Notfall auch Vertretungen nötig. Nur gebe es beides eben nicht ständig und sofort. „Wir waren früher in der glücklichen Lage, dass wir genügend Lehrkräfte zur Verfügung hatten, das ist in diesem Schuljahr aufgrund mehrerer Umstände leider nicht der Fall“, betont Andrea Großmann. „Aber gemeinsam schaffen wir das.“ Für die 12. Klassen soll der Unterricht so reibungslos wie möglich ablaufen, um die Schüler auf das Abitur vorzubereiten.

Simone Oldenburg (Die Linke) zum Thema Lehrermangel Die Fraktionsvorsitzende der Linken im Landtag, Simone Oldenburg, übt heftige Kritik an der Arbeit des Schweriner Bildungsministeriums. Die Gägelowerin ist von Hause als Lehrerin und leitete viele Jahre die Regionale Schule in Klütz. Auf die Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage „Entwicklung der Schüler-Lehrer-Relation an den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in Mecklenburg-Vorpommern“ erklärt sie: „Der Lehrermangel tritt in den Klassenräumen immer deutlicher zutage, auch wenn die Bildungsministerin halbjährlich immer höhere Einstellungszahlen von Lehrkräften feiert.“ Denn dabei spiele auch der Fakt eine Rolle, dass die Zahl der Schüler inzwischen wieder steige. Das Verhältnis von Schülern zu Lehrer verschiebe sich damit immer weiter. Besonders gravierend trete dieses Problem an den Berufsschule zutage, wo mittlerweile Klassen mit 36 Schülern die Regel seien. Sie fordert mehr Lehrkräfte an den Schulen. „Die Bildungsministerin muss eine Initiative zur Stärkung der beruflichen Bildung starten, die personelle und sächliche Ausstattung der beruflichen Schulen verbessern und Standorte flächendeckend ermöglichen.“

Von Jana Franke und Michael Prochnow