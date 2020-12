Boltenhagen/Grevesmühlen

Der Starkwind am Sonntag sorgte in Boltenhagen dafür, dass der Kopf der Seebrücke gesperrt werden musste. Denn dort hatte der Sturm die Verankerung des Weihnachtsbaumes gelöst, der dort seit einigen Tagen steht. Der schiefe Weihnachtsbaum war allerdings nicht die einzige Attraktion im Ostseebad, denn weil der Wind ablandig war, hatte er die

Der starke Wind hatte Ostsee weit zurückgedrängt. Quelle: Michael Prochnow

Anzeige

Ostsee in Richtung Norden gedrückt. Die Folge: Mehr als 50 Meter, die sonst vom Wasser bedeckt sind, konnten die Spaziergänger nutzen. Auch der berühmte Stein, auf dem vor einigen Jahren am Neujahrsmorgen die Nixe auftauchte, war für Fußgänger erreichbar – und am Sonntag ein beliebtes Ziel. Einziger Wermutstropfen, weil sämtliche Restaurants und Gaststätten geschlossen sind, konnte sich niemand beim Glühwein aufwärmen. Dementsprechend leer war es im Ostseebad in einer Zeit, in der normalerweise sämtliche Betten belegt sind. Um den Jahreswechsel herrscht eigentlich Hochbetrieb in Boltenhagen. Doch in diesem Jahr ist eben alles anders.

Ansonsten hielten sich die Sturmschäden in Grenzen, lediglich in Grevesmühlen musste die Feuerwehr in der August-Bebel-Straße einen Bauzaun sichern, den der Sturm auf die Fahrbahn gedrückt hatte.

In Grevesmühlen hatte der Sturm einen Bauzaun umgeworfen. Quelle: Michael Prochnow

Zur Galerie Der starke Wind hatte einige Auswirkungen

Von Michael Prochnow