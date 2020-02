Klütz/Christinenfeld

Erheblichen Sachschaden hat der Sturm am Sonnabend in Christinenfeld im Klützer Winkel angerichtet. Ein umgestürzter Baum landete dort auf einem Audi. In Sachen Fahrzeugrettung hat die Klützer Wehr inzwischen Übung. Denn erst vor einer Woche hatten die Männer um Wehrführer Daniel Jenner einen Transporter aus einer Riesenpfütze auf einem Feldweg zwischen Goldbeck und Stellshagen gezogen, der Fahrer hatte die Wassertiefe deutlich unterschätzt und war steckengeblieben. Jetzt mussten sie einen Audi befreien, der unter einem umgestürzten Baum begraben worden war. „Wir haben die Krone weggeschnitten, so dass der Wagen wieder frei war“, berichtet Daniel Jenner. „So wie es aussah, gab es wohl nur ein paar Beulen am Auto.“ Da es sich um ein Privatgrundstück handelte, rückten die Feuerwehrleute danach wieder ab. Knapp eine Stunde dauerte der Einsatz.

Einsatzfoto des Monats: Der Transporter in der Pfütze.

Von Michael Prochnow