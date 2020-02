Grevesmühlen

Der starke Wind hat am Montag Mittag für einen Feuerwehreinsatz in Grevesmühlen gesorgt. Eine Fichte drohte in der Lübecker Straße auf ein Haus zu stürzen. Der Baum wurde abgenommen, die Gefahr beseitigt. Auf dem Grundstück befanden sich mehrere Bäume. Insgesamt gab es am Dienstag eine Handvoll Feuerwehreinsätze in der Region, bei denen Bäume abgenommen werden mussten. Personen kamen dabei nicht zu schaden.

Von Michael Prochnow