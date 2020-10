Wetter - Sturmflut in Boltenhagen: So sieht es an der Küste aus

Die erste Sturmflut des Herbstes hat am Mittwochabend dafür gesorgt, dass der Strand in Boltenhagen teilweise unter Wasser stand. Zahlreiche Schaulustige beobachteten das Spektakel. Warum eine Möwe für einen kurzzeitigen Stau sorgte, sehen Sie in der Bildergalerie.