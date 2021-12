Grevesmühlen/Upahl/Boltenhagen/Dassow

Das Sturmtief, das Mittwochnacht über Nordwestmecklenburg fegte und zudem Schnee mitbrachte, hat für einige Feuerwehreinsätze gesorgt. Die Grevesmühlener Feuerwehr rückte gegen 21.30 Uhr aus, in Plüschow drohte ein Ast auf die Straße zu fallen.

Die Upahler Feuerwehr wurde um 3.22Uhr alarmiert. In Kastahn hatte der Winterdienst, der mit der Schneeräumung beschäftigt war, gemeldet, dass zwei starke Äste auf die Straße ragen und teilweise auf der Telefonleitung liegen würden. Die Feuerwehr beseitigte die Äste. Anschließend kontrollierten sie alle anderen Straßen und Zufahrtswege, um einen reibungslosen Berufsverkehr zu gewährleisten. „Nach dem keine weiteren Feststellungen gemacht werden konnten, setzten wir nach einer Stunde zurück zum Standort und meldeten uns wieder einsatzbereit“, teilte die Feuerwehr mit.

Die Feuerwehr Boltenhagen musste in Redewisch Ausbau einen Baum beseitigen Quelle: FFW boltenhagen

In Boltenhagen gab es den ersten Alarm bereits am Abend, ein umgestürzter Baum blockierte die Fahrbahn in Redewisch Ausbau um 17.49 Uhr. Mittels Kettensäge wurde das Problem schnell behoben. Ebenfalls am Mittwochabend im Einsatz war die Feuerwehr Dassow. Gemeldet wurde ein Sturmschaden auf der Straße in Richtung Pötenitz. Dort war durch den Sturm ein Baum in Höhe Johannstorf auf einen Transporter gestürzt. Der Fahrer blieb unverletzt, am Transporter entstand erheblicher Sachschaden. Der Baum wurde mit einer Kettensäge zerlegt und die Straße geräumt.

Die Autofahrer hatte sich offensichtlich gut auf die Situation eingestellt, die Straßenmeistereien hatten zudem schnell reagiert. Laut Polizei war lediglich am Mittwochmorgen ein Auto bei Mühlen Eichsen in den Straßengraben gerutscht.

Die Dassower Feuerwehr war am Mittwochabend ebenfalls im Einsatz, in Richtung Pötenitz war ein Baum auf einen Transporter gestürzt. Quelle: FFW Dassow

Von Michael Prochnow