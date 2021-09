Schönberg

Wie geht das Leben nach der zehnten Klasse weiter? Welchen Beruf will ich lernen, damit ich genug verdiene und glücklich bin? Mit diesen Fragen haben sich etwa 80 Mädchen und Jungen der achten bis zehnten Klassen der Regionalen Schule Schönberg am Mittwoch beschäftigt. Beim Lehrlingstag präsentierten sich Dräger aus Lübeck, Arla aus Upahl sowie die Handwerkskammer Schwerin, das Deutsche Rote Kreuz, die Arbeiterwohlfahrt, Metallbauer der Mebak, aber auch Apothekerin Jana Habeck und die Arztpraxis von Wiebke Matzke den Schülerinnen und Schülern.

Schule bereitet auf Lehre vor

In der Regionalen Schule wird viel Wert auf die Berufsorientierung gelegt. „Wir waren am Freitag mit den Schülern bei der Berufsinfobörse in Wismar. Es gibt das Wahlpflichtfach Berufsorientierung, in dem die Schüler jede Woche in eine ortsansässige Firma gehen, es werden Praktika gemacht und alle zwei Jahre machen wir diesen Lehrlingstag“, sagt Lehrerin Ines Kleinfeldt. Dabei kamen die Schüler direkt mit Vertretern der Betriebe, teilweise auch mit Auszubildenden ins Gespräch.

An der Regionalen Schule Schönberg präsentierten sich Unternehmen den etwa 80 Schülern der achten bis zehnten Klassen. Quelle: Malte Behnk

Viel Abwechslung in der Apotheke

Spannend war es für sie bei Apothekerin Jana Habeck, die in Schönberg die Efeu- und die Eiben-Apotheke betreibt. „Ich möchte Euch die Ausbildung zum Pharmazeutisch Technischen Assistenten oder auch PTA empfehlen“, sagte sie vor Mädchen und Jungen der 10b.

„Dafür reicht der Abschluss nach der zehnten Klasse und man darf so gut wie alles in der Apotheke machen, was anfällt – allerdings unter Aufsicht eines Apothekers“, sagte sie und erklärte, wie vielschichtig der Beruf in der Apotheke ist. „Immer wieder im Alltag stellen wir selber Salben, Tabletten oder auch Zäpfchen her. Zum Beispiel brauchen Frühchen kleine Zäpfchen, die es so nicht zu kaufen gibt. Da kommt es auf die Größe, aber auch auf die Dosierung des jeweiligen Wirkstoffs an“, so Jana Habeck.

Sie erklärte aber auch, dass die Ausbildung eines PTA zunächst zwei Jahre an einer Gesundheitsschule abläuft. „Dafür könnt ihr Bafög beantragen. Erst während des halbjährigen Praktikums, das man in einer Apotheke macht, gibt es Gehalt. Das sind aber schon etwa 1000 Euro im Monat“, sagte die Apothekerin.

Guter Lohn und Spaß an der Arbeit sind wichtig

Der Ausbildungslohn und auch die spätere Bezahlung sind ein wichtiger Punkt für die Jugendlichen bei der Auswahl einer Lehrstelle. „Die Ausbildung und die Arbeit später sollen mir Spaß machen und das Gehalt soll gut sein“, sagte Nick Junghans aus der 10a. „Viele aus meiner Klasse möchten gerne in der Nähe bleiben. Aber inzwischen gibt es hier auch ein gute Auswahl an Lehrstellen.“

Nick Junghans braucht selber noch etwas Orientierung für eine Ausbildung. „Ich möchte mir noch ansehen, wie ein Erzieher arbeitet und wie die Ausbildung ist, aber ich interessiere mich auch für die Arbeit als Kfz-Mechatroniker“, sagt der Zehntklässler. „Deswegen ist für mich und auch andere ein Freiwilliges Soziales Jahr noch eine Option.“

Dräger war das größte Unternehmen beim Lehrlingstag. „Wir nehmen nicht nur Einserschüler“, stellte Anna Kläßer (r.) klar. Quelle: Malte Behnk

Dräger nimmt nicht nur Einserschüler

Das größte Unternehmen, das sich in der Turnhalle der Schönberger Schule präsentierte, war Dräger aus Lübeck. „Es soll keiner eine Scheu haben, sich bei uns zu bewerben. Wir nehmen nicht nur Einserschüler“, sagte Anna Kläßer, die selber aus Schönberg stammt und bei Dräger für Schülerinformation und Berufsausbildung zuständig ist. „Jeder kann bei uns einen Einstellungstest machen und zeigen, ob er oder sie für den jeweiligen Ausbildungsberuf Talent hat“, sagt sie.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So hat es auch Louis Schewe aus Lübeck gemacht, der den Schülern in Schönberg aus seiner Lehre berichtete. Er wird zum Industrie-Elektriker ausgebildet, der später Wärmebildkameras und Beatmungsgeräte baut. „Die Geräte, wie wichtig sie sind und ihre Qualität sind schon bekannt. Das war auch ein Grund für mich, mich bei Dräger zu bewerben.“

Mehr Mädchen wollen ins Handwerk

Vor allem soziale und Gesundheitsberufe, aber auch das Handwerk wurden in Schönberg vorgestellt. Eine breite Palette an Berufen konnte Dajana Welke von der Handwerkskammer in Schönberg präsentieren. „Immer mehr Mädchen interessieren sich für Berufe wie Raumausstatter oder auch Tischler“, stellte sie fest. „Holz hat eine große Anziehung.“

Während Tischler und KFZ-Betriebe kaum Probleme haben, Azubis zu finden, kämpft die Branche Sanitär, Heizung und Klima gegen Vorurteile. „Es ist nicht so bekannt, dass diese Firmen auch ganze Pools bauen.“ Das vermittelte Dajana Welke den Schülern in Schönberg.

Von Malte Behnk