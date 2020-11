Sülsdorf: B 105 nach schwerem Unfall stundenlang gesperrt

Sülsdorf

Ein Schwerverletzter und ein Leichtverletzter: traurige Bilanz eines Unfalls am Dienstagvormittag auf der B 105 unweit des Ortseingangs von Süldorf. In den Unfall verwickelt waren zwei Fahrzeuge. Einzelheiten teilte die Polizei am Dienstagmorgen zunächst nicht mit.

Die Bundesstraße war zwischen Selmsdorf und Schwanbeck wegen des Unfalls voll gesperrt. Zahlreiche Autofahrer nahmen bis 9 Uhr den Umweg über Schönberg.

Dassower Feuerwehr nachalarmiert

Die Rettungsleitstelle alarmierte um 6.29 Uhr die Selmsdorfer Feuerwehr. Sie berichtet: „Zwei Personen mit zwei Pkws waren betroffen, davon wurde eine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.“ Um ein zweites hydraulisches Rettungsgerät einsetzen zu können, wurde die Dassower Feuerwehr nachalarmiert. Sie unterstützte die Selmsdorfer Kameraden beim Befreien des Verletzten aus dem Autowrack und half die Unfallstelle zu sichern.

Feuerwehrleute befreiten den Schwerverletzten in Absprache mit dem Notarzt. Der Einsatz war nach Aufräum- und Abschlepparbeiten kurz vor 9 Uhr beendet.

Von Jürgen Lenz