Super Jahresauftakt für Grevesmühlener Leichtathleten

Grevesmühlen/Bad Segeberg

Mit einem super Auftakt startete Leichtathletin Janika Lange in die diesjährige Wettkampfsaison. Sie trat bei den offenen Kreismeisterschaften in Bad Segeberg an.

„Das Teilnehmerfeld war unüblich groß“, resümiert ihr Trainer Robert Siemund. 14 Springerinnen gingen an den Start. „Die ersten beiden Sprünge über 1,48 Meter und 1,51 Meter sahen technisch ganz gut und locker aus. In den nächsten Versuchen über 1,54 Meter, 1,57 Meter und 1,60 Meter schlichen sich wieder ein, zwei alte Fehler ein“, erläutert Siemund. Dennoch überquerte Janika Lange alle Höhen im ersten Versuch.

Training ist alles: Janika Lange bei den Vorbereitungen für den Wettkampf. Quelle: Jana Franke

Bestleistung im Jahr 2019 war 1,63 Meter. Auch diese Höhe schaffte sie im ersten Versuch. Die Freude war umso größer, als sie auch die 1,66 Meter übersprang. „Anschließend wurden 1,69 Meter aufgelegt. Der erste Versuch sah vielversprechend aus, dennoch fiel die Latte leider dreimal“, bedauert Robert Siemund. Mit der übersprungenen Höhe von 1,66 Metern belegte Janika in einem sehr ausgeglichenen und starken Teilnehmerfeld den dritten Platz.

Tino Mellmann ging im Kugelstoßen der Männer an den Start. Noch von einer Adduktorenreizung leicht gehandicapt, sollten dennoch die zehn Meter fallen. „Der erste Versuch mit der 7,26 Kilogramm schweren Kugel sah bei Tino technisch nicht ganz rund aus“, schätzt Trainer Siemund ein. „Aber in den nächsten beiden Versuchen konnte er mit 10,12 und 10,09 Metern schon gute Leistungen zeigen.“ Nach ein paar kleinen Korrekturen vom Trainer steigerte sich der Athlet sogar noch auf 10,21 Meter. Dann hieß es im letzten Durchgang „alles oder nichts“. Am Ende belegte er mit guten 10,52 Metern den dritten Platz.

Von Ralf Siegerth